Yeni Şarkısı Piyasaya Çıktı

Sevilen şarkıcı Ayhan Barasi söz ve müziği kendisine ait yeni teklisi "Sevdim Allah'ına Kadar" ile sevenlerinin karşısına çıktı. Tüm dijital platformlarda yerini alan eserle ilgili Ayhan Barasi sevenlerinin ilgisinden memnun olduğunu söyledi.