Daha önce 'Sendedir, Yal gemileri, Nefes" adlı albümleri ile sevenlerine merhaba diyen Ayhan Barasi'nin beklenen yeni şarkısı piyasaya çıktı…
Sevilen şarkıcı Ayhan Barasi söz ve müziği kendisine ait yeni teklisi "Sevdim Allah'ına Kadar" ile sevenlerinin karşısına çıktı. Tüm dijital platformlarda yerini alan eserle ilgili Ayhan Barasi sevenlerinin ilgisinden memnun olduğunu söyledi.
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20.02.2022 21:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Şarkısı Piyasaya Çıktı - Son Dakika