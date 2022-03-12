Yeni şarkısından bahseden Farah Zeydan, herkesin şarkıcı olmaya çalışmasına isyan etti - Son Dakika

Katıldığı yarışmada tanışan ve sonrasında birlikte çalışmaya başlayan Farah Zeydan ile Turgay Saka, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yeni şarkıları Bırak Bu İşleri'nden bahseden ikili, müzik kariyerlerinden de bahsetti.

İkili, Melis Yaşar'ın "Sektöre nasıl başladınız?, "Yeni şarkınızı çıkarma süreci nasıl geçti?", "Şarkının ismi neden Bırakın Bu İşleri?", "Yeni projeler olacak mı?" ve "Şarkıya gelen yorumlar nasıl?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.