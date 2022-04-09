Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Cihangir'de Görüntülendi - Son Dakika
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Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Cihangir'de Görüntülendi

09.04.2022 00:16
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Cihangir'de Görüntülendi

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'de yeni sevgilisi Selin Işık ile ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Balıkçı çıkışı görüntülenen ikiliden Rıza Kocaoğlu, "Yeterince fotoğraf çektiniz. Mekandaki vatandaşlar rahatsız oluyor. İlginize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu'nun aşk sarhoşu olması gözlerden kaçmadı.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu (d. 19 Mart 1979, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.[2] Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan ya İstiklal ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmı?tır.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Oyuncu, sporcu, voleybolcu. 26 Kasım 1987, İzmir doğumlu. 1,69 boyunda, 53 kg'dır. Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu. 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede sinema filmi ile ün kazanan Selin Işık, daha sonra Esaretim Sensin, Siyah İnci, Tam Kafadan dizilerinde oynadı. 2018'den itibaren rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Cihangir'de Görüntülendi
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Cihangir'de Görüntülendi
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Cihangir'de Görüntülendi

YORUMLAR
500
İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı Hırsızlar kendi dükkanıymış gibi anahtarla kapıyı açtılar, çelik kasayı böyle çaldılar Hırsızlar kendi dükkanıymış gibi anahtarla kapıyı açtılar, çelik kasayı böyle çaldılar

Rıza Kocaoğlu, Selin Işık, İzmir, Kars, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Cihangir'de Görüntülendi - Son Dakika


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