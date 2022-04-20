Yeni Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Görüntülendi! - Son Dakika

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDILAR

Peker, önceki gün yeni sevgilisi yazar Hande Ertekin ile City's Nişantaşı'nda ilk kez görüntülendi.

Hande Ertekin ile sarmaş dolaş bir şekilde bir hayranı tarafından görüntülen Peker'in rahat tavırları dikkat çekti.

HAKAN PEKER KİMDİR?

Hakan Peker, 1963'te İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Çocukluk dönemlerinden beri tam bir dans tutkunu olan Hakan Peker'in gençliği, eğlence mekanlarında geçti. Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'ın dansçısı olarak profesyonel çalışmalar yapan Hakan Peker, magazin gündemi tarafından yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor.

1989'da ilk albümünü piyasaya çıkaran Hakan Peker, 'Bir Efsane' adını verdiği albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit oldu. 1990'da da çıkardığı 'Camdan Cama' adlı albümü, sanatçıya istediği başarıyı ve ünü getirdi. Albümlerinden elde ettiği başarıların arkasından, Hakan Peker kendi prodüksiyon şirketini kurarak kendi albümlerini bu şirketten çıkarmaya başladı ve yeni sanatçıların müziğe kazandırılmasına ön ayak oldu.

HAKAN PEKER ÖZEL HAYATI

Hakan Peker'in 80'li yılların başında yaptığı evliliğinden Burak Peker adında oğlu bulunmaktadır. 16 Kasım 2015'te torunu "Hakan Peker" doğmuş ve dede olmuştur.

Hakan Peker, üçüncü evliliğini menajeri Arzu Öztoprak ile yapmıştır. Peker, 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşandı.

HANDE ERTEKİN KİMDİR?

Hande Ertekin, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü bitiren Hande Ertekin, televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir yönetici.

Küçük yaştan itibaren renkli camın arkasında, kanalların lokomotif işlerinin başında oldu. 1996 yılında başladığı televizyonculuk kariyerinde 26 yılı geride bıraktı.

Duayen televizyon habercilerinin yönetmenliğini yapan Ertekin, televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik ve genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturdu, hazırladığı programlar ve yayın içerikleriyle, yönettiği kanallara ivme kazandırdı. Atv, Star, tv8, Tgrt Haber uzun yıllar çalıştığı kanallar arasında... Hande Ertekin'in, "Zevce, Konu Aşksa ve Altıncı göz" adında üç romanı var.