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Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak - Son Dakika

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

27.09.2021 23:22

Show TV'nin sevilen eğlence programı 2 Ekim'de yeni sezona merhaba diyecek. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yerine kadrosuna yeni isimleri katan programın fragmanı yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'in skeci ekranlara gelecek.

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi güçlü isimlerle yollarını ayıran Güldür Güldür Show'un yeni sezon fragmanı yayınladı.

MASTERCHEF'LE BAŞLANGIÇ YAPIYORLAR

Yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Güldür Güldür'e MasterChef skeci damga vuracak.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

CUMARTESİ AKŞAMLARI İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Güldür Güldür'ün kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ile Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı program cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak
Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

Güldür Güldür Show, masterchef, Show Tv, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak - Son Dakika
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