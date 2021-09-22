Üye Girişi
Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi - Son Dakika

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi

22.09.2021 07:09

Haftalardır büyük bir merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni sezon yayın tarihi değiştirildi. Bu hafta yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan dizisinin yayın tarihi bir hafta ertelendi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Berkay Ateş'in de dahil olduğu dizinin yayın tarihi ertelendi.

YENİ BÖLÜMÜ HAFTAYA YAYINLANACAK

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanacaktı. Ancak, kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı açıklandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in büyük bir merakla beklenen yeni sezondan 32. bölüm fragmanı da yayınlandı. Asya'nın da içinde olduğu aracıyla uçurumdan yuvarlanan Derin, yaşamına tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Asya ise Tekirdağ'dan İstanbul'a taşınıyor.

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi değişti
Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi

Sadakatsiz, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi 07:20 Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez 00:49 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın 23:46 Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın
DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi 23:16 DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti 22:08 Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar 17:39 Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar

Son Dakika Haberleri
07:20 Meteoroloji uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi
07:19 Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi
07:18 BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı
07:03 15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
Meteoroloji uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi Meteoroloji uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi         
07:20
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı         
07:18
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı         
23:47
İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
23:20
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz         
22:48
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü         
22:07
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 07:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement