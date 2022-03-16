Yeni Yaşına Pırlanta Pasta ile Girdi - Son Dakika
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Yeni Yaşına Pırlanta Pasta ile Girdi

16.03.2022 23:04
Yeni Yaşına Pırlanta Pasta ile Girdi

Modacı Pınar Kerimoğlu, önceki akşam Etiler'deki Sahne İstanbul'da doğum gününü kutladı. Eşi Yücel Kerimoğlu'nun doğum gününe özel kapattığı mekana 100'e yakın davetli katıldı. Kerimoğlu'nun pırlanta pastası geceye damga vurdu. İşte doğum günü partisinin perde arkası...

Bülent Ersoy başta olmak üzere, Fatih Ürek, Hakan Akkaya, Zuhal Topal, Zahide Yetiş, Selin Ciğerci, Necati Ateş, Beste Korkmaz, Korhan Saygıner ve Züleyha Ortak gibi ünlü isimlerin katıldığı partide Cenk Eren ve Fatih Ürek sahne aldı.

Pınar Kerimoğlu için özel pırlanta taşlarla donatılan çok özel doğum günü pastasını her birlikte üfleyen ünlüler, genç modacıya yeni yaşında mutluluk ve sağlık diledi.

"IŞIL IŞIL PARLIYOR"

Partiye katılan Bülent Ersoy, "Pınar'ın her tasarımı çok güzel. Kendisi ışıl ışıl parlıyor. Nazar değecek diye korkuyorum" diyerek ünlü modacıya övgüler yağdırdı.

"KÖTÜ NİYETLE SÖYLEMEDİ"

Yıldız Tilbe'nin, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklaması tepki toplamıştı.

Tilbe'ye destek veren Ersoy, "Yıldız Tilbe'nin evi hayvanat bahçesi gibi. Kötü niyetle bunu söylemedi. 5 yaşındaki çocuk köpek tarafından parçalanınca üzüntüsünden yazdı" ifadelerini kullandı.

İŞTE PINAR KERİMOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ PASTASI...

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Bülent Ersoy, Hakan Akkaya, Fatih Ürek, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni Yaşına Pırlanta Pasta ile Girdi - Son Dakika


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