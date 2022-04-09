Yeniden Anne Olmak İçin Düğmeye Bastı - Son Dakika
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Yeniden Anne Olmak İçin Düğmeye Bastı

09.04.2022 14:17
Yeniden Anne Olmak İçin Düğmeye Bastı

Yeniden anne olmak isteyen 45 yaşındaki Ebru Şallı, tüp bebek tedavisi için düğmeye bastı. Uğur Akkuş'la evliliği devam eden ünlü sunucuya önceki gün ilk transfer yapıldı. Şallı, heyecanlı bekleyişe başladı

Boşanacağı iddia edilen Uğur Akkuş'la evliliği tam gaz devam eden Ebru Şallı'nın yeniden anne olmak istediğini Takvim Gazetesi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Akkuş'la ailesini büyütmek için tekrar anne olmak isteyen Şallı, Maslak'ta bir özel hastanenin kapısını çalmıştı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı. Sonucu heyecanla beklemeye başlayan Şallı ve eşi Uğur Akkuş, saat 16.00'da girdikleri hastaneden akşam 22.00'da çıkarken yaşadıkları olayla gerildi.

İddiaya göre işlem sırasında ünlü sunucunun iç çamaşırları kaybolmuş. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırmış. Hatta iş adamının kamera kayıtlarının incelenmesini

istediği de konuşulanlar arasında. Daha sonra evlerinin yolunu tutan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 10 gün sonra gelecek gebelik haberini heyecanla beklemeye başladı.

Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Uğur Akkuş, yeniden baba olmak istiyor. Oğlu Pars'ı 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı'nın 18 yaşında Beren adında bir oğlu daha var.
Yeniden Anne Olmak İçin Düğmeye Bastı
Yeniden Anne Olmak İçin Düğmeye Bastı
Yeniden Anne Olmak İçin Düğmeye Bastı

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Takvim Gazetesi, Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Tüp Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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