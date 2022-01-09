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Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek'ten farklı tarzlar geliyor - Son Dakika

Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek'ten farklı tarzlar geliyor

09.01.2022 15:12
Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek'ten farklı tarzlar geliyor

Türk Sanat Müziği'nin güçlü yorumcusu Umut Akyürek ve sanatçı eşi Oktay Ertuğrul, yakın dostları Şebnem Özinal ve Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ile birlikte şef Özlem Mekik'in işletmeciliğini yaptığı Ziyade Fasıl'da felekten bir gece çaldı. İşte detaylar…

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çeken Umut Akyürek, yeni şarkılar için stüdyoya kapandığının müjdesini verdi. Tarzının dışına çıkarak sevenlerini şaşırtacağını açıklayan ünlü sanatçı, pandemi döneminin acısını bol bol şarkı üreterek çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Yakında çıkacak yeni projeleri hakkında ipucu veren Akyürek, "Pop, türkü, arabesk her türden şarkılar söyledim. Karadeniz ve Orta Anadolu yöresinden bir türkü ile birlikte batı ile oryantalin birleşimi bir şarkı yaptık. Ayrıca Sezen Aksu'nun çok sevdiğim bir şarkısın coverladım. Aranjesini Fuat Saka yaptı. Bence bir sanatçı altından kalkabiliyorsa her tarzda söylemeli" dedi. Bugüne kadar Covid-19'a yakalanmadığını belirten Akyürek, aşı konusunda şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Akyürek, "Biz bu hastalığı başından beri ciddi almadık. Mecburiyetten aşı olduk. Olma taraftarı değildik. Konser veremiyorsun, yurt dışına çıkamıyorsun. Yine baskı görürsek yine aşı olacağız. Ama aşıların çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İnşallah 2022'de bu hastalık biter Bu saatten sonra bir daha kapanma gibi bir şey olmaz. Yeni dünya düzeninde bu hastalık kurgulanmış bir şey, laboratuvar ortamında üretildiği aşikar. Aşının da hastalığın da aynı eller tarafından çıkartıldığına inanıyoruz "diye konuştu.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral vakalar artsa da hayata devam etmek gerekiyor

Vakaların arttığı dönemde eğlenmeye çıkan Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise "Vakalar artabilir, sıkıntılar olabilir ama önemli olan tedbirleri almak ve hayata devam etmek. Özlem Mekik'in mekanında kendimi çok rahat hissediyorum. Bir daha kapanmalar hiç olmasın. İnsanların mutlu olması lazım. Vücutta mutluluk hormonu arttığı zaman toplumda bir rahatlama olur. İnsanlar kurallara uyarak bunu rahatlıkla başarabilirler. Bir gün kapan bir gün açıl bir gün çıldır bu ne" diyerek açıklık getirdi.

Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek'ten farklı tarzlar geliyor
Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek'ten farklı tarzlar geliyor
Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek'ten farklı tarzlar geliyor

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Angelina Jolie, Umut Akyürek, Şarkı, Aşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek'ten farklı tarzlar geliyor - Son Dakika Magazin


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