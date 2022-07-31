Yerli ve yabancı ünlüler modanın mimarı Demiray'dan giyiniyor - Son Dakika
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Yerli ve yabancı ünlüler modanın mimarı Demiray'dan giyiniyor

31.07.2022 13:11
Yerli ve yabancı ünlüler modanın mimarı Demiray'dan giyiniyor

Yerli ve yabancı ünlülerin modacısı Recep Demiray, yeni koleksiyonuyla modaya fırtına estirecek.

Yerli ve yabancı ünlülerin modacısı Recep Demiray, yeni koleksiyonuyla modaya fırtına estirecek.

Tüm dünyada kadınların tercihi arasında yer alan çarpıcı ve göz alıcı kostümlerin mimarı Recep Demiray, eşsiz koleksiyonuyla moda dünyasında fırtınalar estirecek. Seda Sayan, Gonca Vuslateri, Damla Biran Yılmaz, Lerzan Mutlu, Buse Varol, Gökçe Kırgız, Burcu Güneş, Ece Mumay, Tuğba Yurt, Ebru Polat, Ebru Akel, Esra Erol gibi birçok ünlüyü giydiren Demiray, oluşturduğu koleksiyon ile farkını ortaya koyuyor. Hem yerli hem de yabancı ünlülerin modacısı Recep Demiray, aynı zamanda 2022 yılı modasına damga vuracak renk çeşitleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Demiray, "Neon renkler, Tüyler tüller, tafta, saten, fuşya, lila, bej gibi renklerin ön planda olacağını olacak. Yeni hazırladığım koleksiyonumla yerli ve yabancı birçok ünlü manken, model, sanatçı ve oyuncular yaz boyunca Neon renklerle tafta, fuşya, lila gibi göz alıcı renklerle güzelliklerini ön plana çıkartacaklar. Birçok ülkede ve lüks mağazalarda Recep Demiray markası yer alıyor. Bizim şimdiki hedefimiz bu yelpazemizi daha da genişletmek. Bunun için çok yakında sürpriz projelerimiz olacak" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Gonca Vuslateri, Lerzan Mutlu, Seda Sayan, Fırtına, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yerli ve yabancı ünlüler modanın mimarı Demiray'dan giyiniyor - Son Dakika

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