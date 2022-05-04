Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi.

YÜZÜNDEKİ ÇİZGİLERİ SAKLAYAMIYOR

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, ne kadar bakım yapsa da zamanın yüzünde açtığı derin izleri kapatamıyor.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan son olarak geçtiğimiz yıl paylaşım yapan Parman'ın yüzündeki gerginlik dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun estetik yaptırdığınıdüşünse de daha önce yanıltıcı paylaşımları yaptığını ileri sürdü.

Sevtap Parman'ın Instagram'da paylaştığı poz

İşte Sevtap Parman'ın son hali;