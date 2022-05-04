Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

04.05.2022 13:26
Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir döneme damga vuran isimlerden Yeşilçam'ın ateşli güzeli Sevtap Parman, yıllara yenik düştü. 60 yaşındaki oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabından son olarak geçen yıl paylaşım yapan Parman'ın estetik yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak çoğu takipçisi ünlü oyuncuyu yanıltıcı paylaşımlar yaptığı için eleştirdi.

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi.

YÜZÜNDEKİ ÇİZGİLERİ SAKLAYAMIYOR

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, ne kadar bakım yapsa da zamanın yüzünde açtığı derin izleri kapatamıyor.

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan son olarak geçtiğimiz yıl paylaşım yapan Parman'ın yüzündeki gerginlik dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun estetik yaptırdığınıdüşünse de daha önce yanıltıcı paylaşımları yaptığını ileri sürdü.

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı
Sevtap Parman'ın Instagram'da paylaştığı poz

İşte Sevtap Parman'ın son hali;

Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı
Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı
Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı
Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Son halini gören hayranları gözlerine inanamadı
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Sevtap Parman, Yeşilçam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın ateşli güzeliydi! Sevtap Parman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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