Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

03.06.2022 07:29

Yeşilçam'ın Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz ile birçok dizi ve filmde rol alan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçimden bir parça koptu" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambo'su olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Sönmez Yıkılmaz, yaşamını yitirdi. Usta ismin ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarınız yıktı.

"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU"

Yıkılmaz'ın cenazesinin bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Vefat haberini alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı acıyı anlattı. Yıkılmaz ile çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti
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Cüneyt Arkın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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