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Yeşilçam oyuncusu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam oyuncusu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cevdet Arıkan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Arıkan'ın oğlu Cem Arıkan, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Sinemamızın başı sağolsun...

Yeşilçam oyuncusu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti
20.12.2023 - 05:14,
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Acı haberi oyuncunun oğlu Cem Arıkan, Instagram hesabından duyurdu:

"Babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi... Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağolsun..."

Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı... Seferoğullarının Suphisi Cevdet Arıkan 76 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Tosun Paşa'da 'Seferoğulları'dan Suphi' rolüyle hafızalara kazınan, bunun yanı sıra Ferdi Tayfur'un 'Çeşme', 'Ben de Özledim, Cüneyt Arkın'ın 'Gırgır Ali' gibi 200'e yakın filmde rol alan Cevdet Arıkan 76 yaşındaydı...

Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı... Seferoğullarının Suphisi Cevdet Arıkan 76 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Yeşilçam oyuncusu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti - Son Dakika
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