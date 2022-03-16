Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı

16.03.2022 11:33
Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı

Evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı İstanbul'a gelerek Türk yemeklerini övmeye başladı. Yeşim Salkım ve kızı sosyal medya hesabından İngilizce olarak yazdığı paylaşımda su böreği için "Water pie" yazan Subaşı'yla dalga geçti.

Acun Ilıcalı ile 2019 yılında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı ve evlilik kararı aldığı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldıklarını açıklayan Subaşı, uzun süredir yaşadığı yurt dışından İstanbul'a geldi. Türk yemeklerini övgüler yağdıran Subaşı, eleştirilerden de kurtulamadı.

"GÖRGÜSÜZ ŞEYLER, HEPSİ BURADA PRENSES OLDU"

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak Türk yemeklerini öven Şeyma Subaşı, su böreği için "Water pie" yazınca alay konusu oldu. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ve kızı da Subaşı'yı eleştirenlerin başında geldi. Gizem Salkım Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görünce "Allah'ım sen bize sabır ver neyin kafasını yaşıyor bir de İngilizceye çevirmiş water pie diye. Pie da börek demek ya" dedi. Yeşim Salkım da kızının yorumuna "Anneciğim sen ağzında altın kaşıkla doğdun şunlar senin kesip attığın tırnak etmez. Sonradan öğrenilen İngilizce anca bu kadar olur. Görgüsüz şeyler artık yeminle sinir oluyorum hepsi burada prenses oldu" diyerek karşılık verdi.

Subaşı'na gönderme yapmaya devam eden Gizem Salkım şunları söyledi: "Ben su böreğini çok seviyorum. Sütlaç bir de çok da güzel yaparım. Ama her şey dış görünüş kendini güzel pazarlama. Yapacak bir şey yok yine kendimi gülerken yakaladım."

Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı
Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı
Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı
Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı
Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı
YORUMLAR
500
Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı Sivas'ta üretilen 'motorun kalbi' 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor Sivas'ta üretilen 'motorun kalbi' 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

Şeyma Subaşı, Yeşim Salkım, Instagram, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
11:34 Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma!
11:32 Küçük çocuk uyurken kustu, kusmuğu nefes borusuna girince boğularak can verdi
11:28 Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:51:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement