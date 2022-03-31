Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Kırdı Geçirdi - Son Dakika

Yunus Karaca, günlük yaşamda karşılaştığı durumlardan aktardığı esprilerle izleyenlerden büyük alkış aldı.

"BENİ MUTLU ETTİ"

İlk defa Diyarbakır'da sahne alan Karaca, "İlk kez Diyarbakır'da sahne aldım. Çok mutlu oldum. Salonun tıklım tıklım olması ve herkesin yüzünde tebessüme sebep olmam beni oldukça mutlu etti" dedi. Karaca, sahne sonrası sevenleriyle tek tek fotoğraf çekindikten sonra sahneden ayrıldı.

2015 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında 15 yaşındayken şampiyon olan genç komedyen mesleğine yarışmadan sonra ara vermeden devam etti. Şimdilerde 21 yaşında olan Yunus karaca, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanıyor.