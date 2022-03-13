Yıldız Tilbe'den Kendisini Eleştirenlere Sert Cevap! - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'den Kendisini Eleştirenlere Sert Cevap!

13.03.2022 00:39
Yıldız Tilbe'den Kendisini Eleştirenlere Sert Cevap!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvan sever olunmuyor." dedi.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti.

Paylaşımlarında "Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin, hepsi gebersin" diyen Tilbe, gelen tepkilere sosyal medya hesabında açtığı canlı yayın ile cevap verdi.

"ALIN EVİNİZE BİRER TANE"

Açıklamalarının arkasında duran Tilbe, "Saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin, insan öldüren insanlar gibi cezalandırılsın dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Bir bakmışsınız hepsi ölmüş sabah, hadi hayvanseverler size sesleniyorum. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor!" dedi.

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Yıldız Tilbe, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'den Kendisini Eleştirenlere Sert Cevap! - Son Dakika


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