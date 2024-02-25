Yıldız Tilbe Ülker Sports Arena'da unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
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Yıldız Tilbe Ülker Sports Arena'da unutulmaz bir konser verdi

Yıldız Tilbe Ülker Sports Arena\'da unutulmaz bir konser verdi

Yıldız Tilbe, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konserini Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da gerçekleştirdi. Konser, 10 bin seyirci kapasiteli mekanda tüm biletlerin günler öncesinden satılmasıyla büyük ilgi gördü. Yıldız Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı ve sevgiyle karşılandı. Konserde özlenen şarkılarını seslendiren Tilbe, seyircileriyle duygusal anlar yaşadı ve onlara teşekkür etti.

25.02.2024 00:14  Güncelleme: 00:16
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Yıldız Tilbe uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konseri dün akşam Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da verdi. İstanbul'un en büyük kapalı etkinlik salonlarından olan 10 bin seyirci kapasiteli mekanda gerçekleşen konserin tüm biletleri günler öncesinden satılmış ve karaborsaya düşmüştü!

Kerki Solfej'in organizasyonuyla ve Kral Pop sponsorluğunda düzenlenen konser uzun süre unutulmayacak bir geceye dönüştü.

Satılan 10 bin biletle aşılması güç bir rekora imza atan Yıldız Tilbe'nin hayranları dün erken saatlerden itibaren Ülker Sports Arena'nın önünde sıra olmaya başladı.

Uzun kuyruklarda bekleyen on bin Yıldız Tilbe fanı kusursuz bir organizasyonla izdihama neden olmadan içeri alındı. Konserin başlamasına dakikalar kala dev arena "Yıldız" tezahüratlarıyla inledi.

Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' şarkısıyla sahneye çıktığında tekrar bir alkış tufanı koptu ve seyircinin coşkusu gecenin sonuna kadar hiç dinmedi. Sevenleri Yıldız Tilbe'nin her şarkısına eşlik etti.

Uzun süredir konserden konsere koşan Yıldız Tilbe bu özel gece için repertuvarını yenileyerek özlenen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman mikrofonu seyirciye uzatarak onlara vokal yaptırdı.

Gördüğü sevgi ve ilgi karşısında duygulanan Yıldız Tilbe seyircisine teşekkür ederek "Sizleri çok seviyorum" dedi. Yıldız Tilbe sevenleriyle sahnelerde buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe Ülker Sports Arena'da unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe Ülker Sports Arena'da unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
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