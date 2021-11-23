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Yılın 'En'lerinde bir ödül de ProMedia Works'e - Son Dakika

Yılın 'En'lerinde bir ödül de ProMedia Works'e

23.11.2021 19:18
Yılın 'En'lerinde bir ödül de ProMedia Works'e

5'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Halk oylamasıyla kazananların belirlendiği ödül törenine yoğun ilgi vardı. Türk markalarının önemine dikkat çekilen tören, Yılın Reklam Ajansı ise Promedia seçildi.

Maximum Group - Baynet İnşaat ana sponsorluğunda düzenlenen 5'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Kadir Çöpdemir ve Özge Ulusoy'un sunumuyla gerçekleşen gecede iş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasından önemli isimler yer aldı.

YILIN REKLAM AJANSI: PROMEDIA

Farklı sektörlerden temsilcilerin halk oylamasıyla ödüle layık görüldüğü gecede, başarılı çalışmalarla sektörde adından sıkça söz ettiren ProMedia , ''Yılın Reklam Ajansı'' ödülüne layık görüldü. Şirketin CEO'su İlker Ezibay, Jolly Tur'un kurucusu ve onursal başkanı Sinan Vardar'ın elinden aldı.

Yılın 'En'lerinde Bir Ödül de ProMedia Works'e

"DİJİTAL PAZARLAMA DÜNYANIN GELECEĞİ"

Sosyal medya yönetimi, web tasarım, içerik üretimi, dijital pazarlama, online itibar yönetimi ve tanıtım filmi gibi konularda hizmet veren, 2021 yılı içinde Londra'daki ofisini de hizmete sokarak Yılın Reklam Ajansı ödülünü kazanan ProMedia Works Reklam Ajansı'nın CEO'su İlker Ezibay ödülü aldıktan sonra yaptığı kısa açıklamada; ''Dünya artık tamamen dijitalleşiyor. Dijital pazarlama dünyanın geleceği olacak. Dijital pazarlamayı takip edin, gelecekte hayatta kalın'' diyerek dijital pazarlamanın önemini vurguladı.

Gecede ayrıca ProMedia Works Reklam Ajansı'nın CEO'su İlker Ezibay 'Yılın Giyim Markası' seçilen Kiğılı'nın da ödülünü takdim etti.

Yılın 'En'lerinde Bir Ödül de ProMedia Works'e

GECEYE ÜNLÜ AKINI

Türkiye'nin önde gelen markalarının ödül aldığı geceye katılanlar ve ödül alanlar arasında Turkcell CEO'su Murat Erkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar, Renault CEO'su Berk Çağdaş, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, Kiğılı Kurumsal İletişim Müdürü Nilay Kesoğlu, sanatçı Yılmaz Morgül, oyuncu İlker İnanoğlu, oyuncu Bilal Yiğit Koçak, oyuncu Biran Damla Yılmaz ve Beşiktaş JK Asbaşkanı Fatih Avşar gibi isimler vardı.

DELİBAŞ: KRİTER BAŞARI

Türkiye Marka Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ise, "Organizasyonumuzdaki mottomuz 'Güçlü bir Türkiye için, Türk markalarını seçin' oldu. Ödül bazen bir dokunuş, bazen bir obje, plaket, kupa… İnsanların motivasyonunu her türlü artırıyor. Türkiye Marka Zirvesi de sanatçısıyla, televizyoncusuyla, iş dünyasıyla herkesin bütünleşmiş olduğu bir yapı içerisinde motivasyon anlamında bir misyon üstleniyor. İstihdama katkı sunan iş, sanat, medya dünyasının buluştuğu bir gökkuşağı diyebiliriz. Ödüller halk oylamasıyla verildi, bazıları ise 11 kişilik tertip komitesi kararı ile belirlendi. Kriter başarı, kriter istihdam" diye konuştu.

ÖDÜLLER HALK OYLAMASIYLA BELİRLENDİ

Basının yoğun ilgi gösterdiği, sanat, iş ve medya dünyasından seçkin konukların katıldığı gecede, 5. Türkiye Altın Marka Ödülleri'ni kazananlar yapılan halk oylaması ile belirlendi

Yılın 'En'lerinde bir ödül de ProMedia Works'e

Tören, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Yılın 'En'lerinde bir ödül de ProMedia Works'e - Son Dakika Magazin


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