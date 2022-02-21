Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı

Yıllar sonra ekranlara geri dönen sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşında şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Her hafta farklı konuklarla birlikte programında izleyenlerini eğlendiren İbo Show'a bu hafta da bomba konuklar geldi. O isimlerden biri de şarkıcı Kader.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

"Adamım" "Ama Ben" şarkılarıyla bir döneme damga vuran Kader, sevilen şarkılarını yeniden seslendirdi. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Kader'in yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti.