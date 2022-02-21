Yıllar sonra ekranlara geri dönen sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşında şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Her hafta farklı konuklarla birlikte programında izleyenlerini eğlendiren İbo Show'a bu hafta da bomba konuklar geldi. O isimlerden biri de şarkıcı Kader.
"Adamım" "Ama Ben" şarkılarıyla bir döneme damga vuran Kader, sevilen şarkılarını yeniden seslendirdi. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Kader'in yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı - Son Dakika Magazin