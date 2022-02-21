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Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı - Son Dakika

Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı

21.02.2022 10:14
Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı

"Adamım" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader, dün akşam yayınlanan İbo Show'a konuk oldu. Şarkıcının son hali ise sevenlerini şaşırttı. İncecik bir genç kız olarak hafızamıza kazınan Kader'in kilolu hali dikkat çekti.

Yıllar sonra ekranlara geri dönen sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşında şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Her hafta farklı konuklarla birlikte programında izleyenlerini eğlendiren İbo Show'a bu hafta da bomba konuklar geldi. O isimlerden biri de şarkıcı Kader.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

"Adamım" "Ama Ben" şarkılarıyla bir döneme damga vuran Kader, sevilen şarkılarını yeniden seslendirdi. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Kader'in yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti.

Yıllar ona acımamış! Yıllar sonra ekrana çıkan Kader'in son hali şaşırttı
Yıllar ona acımamış! Yıllar sonra ekrana çıkan Kader'in son hali şaşırttı
Yıllar ona acımamış! Yıllar sonra ekrana çıkan Kader'in son hali şaşırttı
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Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı

İbo Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıllar ona acımamış! İbo Show'a katılan Kader'in son hali şaşırttı - Son Dakika
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