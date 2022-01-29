Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez

Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 42 yaşında hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Yıllar önce eşini kaybeden şarkıcı Hatice ise yaptığı yorumla dikkat çekti.

"İÇİM PARAMPARÇA OLDU"

Haberi aldıktan sonra Instagram'dan paylaşım yapan Hatice, "Ahh Ece çok üzgünüm. Başın sağ olsun, rabbim sana sabırlar versin arkadaşım" ifadelerini kullandı. Ece Erken'in dün taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğularak "Çok erken gitti, keşke ben ölseydim" dediği anları gören Hatice, "Bu acıyı yaşamayan bilemez. İçim paramparça oldu, ne büyük acı bilirim" dedi.

Ünlü şarkıcı Hatice'nin eşi Güney Aydan, 2003 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

NE OLDU?

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

ECE ERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.