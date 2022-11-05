Evlatlık verilen genç kadın, 18 yıl sonra Esra Erol'da ağabeyine kavuştu

Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram'ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Bayram'ın biyolojik ailesi kısa süre içinde bulundu.

ANNE VE BABA YAYINA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Yayına bağlanan anne Hülya Demir, kızı için yayına geleceğini söyledi fakat stüdyoda bulunan anne, canlı yayına katılmadı. Hayat Bayram'ın babası İzzet Çember ise canlı yayına bağlanarak programda kızı olduğunu yeni öğrendiğini ve Hülya Demir ile hala beraber olduklarını ifade etti. Biyolojik ailesinin bir türlü yanına gelmek istemediğine anlam veremeyen Hayat, babasının "sen gel" demesi üzerine "Hiç tanımıyorum ve Esra Erol'un programında kendimi güvende hissediyorum" diyerek canlı yayına katılmalarını istedi.

İKİ KARDEŞİN KAVUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ailenin yıllar önce evlatlık verdiği oğulları Alper ise yakı çevresinin isteği üzerine izlediği Esra Erol'da programında kardeşini buldu. Hayat Bayram'ın söylediği isimlerden ve şehirlerden yola çıkarak kardeşi olduğunu öğrenen ağabey Alper, dün canlı yayına katıldı. Kendisi gibi evlatlık verilen ağabeyi Alper'i Esra Erol buldu ve büyük kavuşmada gözyaşları sel oldu.