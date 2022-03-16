Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı - Son Dakika

YouTube kanalında yayınlanan makyaj videolarıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duygu Özaslan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan Özaslan, bu sefer de estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

"ÇENE DOLGUSU VE MASSETER YAPTIRDIM"

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, estetiksiz halini paylaşarak bu zamana kadar yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı. Düzenli beslenme ve sporla fazla kilolarından kurtulan Özaslan, "Evet botokssuz halimi göstereyim size. Özellikle makyajsız paylaşmak istedim. Tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldi. 31 yaşındayım, gerdin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum, o yüzden yaptırıyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık, anlatmıştım zaten size. Benim çene hattım zaten çok keskin ama ucu böyle değildi. Sanılanın aksine jawline değil çene ucu dolgum var. Bir de diş sıkma için masseter yaptırmıştım ama o da çok oldu ve yeniletmedim. Benim onun da etkidi olmuş olabilir elmacıkların daha çıkık durmasında. Ama tabi en büyük farkı yaratan 13 kilo civarı verdim ve yüzümdeki bütün yağ, dolgunluk gitti. Hatta fazla gitti" dedi.