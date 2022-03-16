Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı

16.03.2022 15:56

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen fenomen Duygu Özaslan, estetiksiz halini paylaşarak bu zamana kadar yaptırdığı işlemleri tek tek anlattı.

YouTube kanalında yayınlanan makyaj videolarıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duygu Özaslan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan Özaslan, bu sefer de estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

"ÇENE DOLGUSU VE MASSETER YAPTIRDIM"

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, estetiksiz halini paylaşarak bu zamana kadar yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı. Düzenli beslenme ve sporla fazla kilolarından kurtulan Özaslan, "Evet botokssuz halimi göstereyim size. Özellikle makyajsız paylaşmak istedim. Tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldi. 31 yaşındayım, gerdin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum, o yüzden yaptırıyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık, anlatmıştım zaten size. Benim çene hattım zaten çok keskin ama ucu böyle değildi. Sanılanın aksine jawline değil çene ucu dolgum var. Bir de diş sıkma için masseter yaptırmıştım ama o da çok oldu ve yeniletmedim. Benim onun da etkidi olmuş olabilir elmacıkların daha çıkık durmasında. Ama tabi en büyük farkı yaratan 13 kilo civarı verdim ve yüzümdeki bütün yağ, dolgunluk gitti. Hatta fazla gitti" dedi.

Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
YORUMLAR
500
Destan 16. Bölüm Fragmanı | 'Eğer yalan derse o yapanı sağ çıkarmam bu obadan!' Destan 16. Bölüm Fragmanı | 'Eğer yalan derse o yapanı sağ çıkarmam bu obadan!'

Instagram, Estetik, Youtube, Fenomen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Duygu Özaslan, yüzüne yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement