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Yıllardır çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak sözler: Hep kürtaj oldular - Son Dakika

Yıllardır çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak sözler: Hep kürtaj oldular

29.01.2022 14:14

Uzun yıllardır çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu.

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, dün akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu.

"ÇOCUĞUM OLACAKTI AMA HEP KÜRTAJ OLDULAR"

Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine"Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık..." itirafında bulundu. Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını verdi.

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Serdar Ortaç, Hamilelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllardır çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak sözler: Hep kürtaj oldular - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıllardır çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak sözler: Hep kürtaj oldular - Son Dakika
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