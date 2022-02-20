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Yıllardır Kanlı-bıçaklı Olan Gülben Ergen ile Yeşim Salkım Barışıyor Mu? - Son Dakika

Yıllardır Kanlı-bıçaklı Olan Gülben Ergen ile Yeşim Salkım Barışıyor Mu?

20.02.2022 23:44
Yıllardır Kanlı-bıçaklı Olan Gülben Ergen ile Yeşim Salkım Barışıyor Mu?

Yakın arkadaşı Emel Güneş'in sahibi olduğu güzellik salonunu açılışına katılan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'dan kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım yakın dostu Emel Güneş'in sahibi olduğu güzellik salonunun açılışına katıldı. Toplu kurdale kesimi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salkım, "Güzellik son zamanlarda bütün kadınların ve bütün erkeklerin özellikle çok düşkün olduğu bir konu… Bunu doğru yaptığın zaman bence belli bir yaş aldıkça da ihtiyacımız olan bir şey. Herkesin hakkı güzel olmak. Hem cinsim olduğu için dostum Emel'i desteklemek istedim" dedi.

"Abartıya Kaçmadan Yaptıralım"

Son dönemde tüm kadınlar birbirine benziyor şeklinde eleştirenleri yorumlayan, Salkım, " Ben Estetiğe karşı bir kadın değilim. Çünkü yaşımız ilerliyor. Yaşımız ya neticede yerçekimine karşı koymuyoruz. Zaman içinde küçük dokunuşlarla kendinizi öz müzümüzü bozmadan abartıya kaçmadan yaptırmak bence zararlı değil. Tabi ufak dokunuşlar. Bence kadınları güzelleştirir. Burada da işin ehline gitmek çok önemli. Bütün kadınlar birbirine benzemesin bir fikir alsın. Kadınlar mesela estetik salonu veya güzellik salonu gittiğinde direk gördüğünü istiyor. İyi de o sana yakışıyor olabilir. Biraz buralarda kıymet vermek lazım. Bu da belli eğitim istiyor zaten derken Güneş, "Oluyor ancak bu herkesin yüz yapısı yüz hattı farklı olduğu için biz ona yakışana yönlendiriyoruz. Avrupalı ünlülere daha çok benzemek istiyorlar dedi.

"Gördüğünüz gibi çok kapalıyım"

TGRT Haber'deki programının iyi gittiğini söyleyen Salkım, "Sahne çalışmaları nasıl gidiyor" sorusu karşısında tartışma yaratacak bir çıkış yaparken "Vallahi sahneler de biraz zor. Gördüğünüz gibi çok kapalıyım benim sahnemde böyle. Onun için ben çok işe gidemiyorum açıkça söyliyeyim. Artık daha çok sesin ve sanatımızın ön planda olduğu işler gazinolara dönüldü. Ben zaten hiçbir zaman gazinoda çıkmamıştım. Bir defa maxsimde çıktım assolistliği reddettim. Özel gecelere gidiyorum halk konserine gidiyorum daha çok. Paralı yani daha kapıdan parayla girilen yerleri tercih etmiyorum. Ben halka şarkı söylüyorum.

Gülben Ergen'e Teşekkür Ederim

Yeşim Salkım uzun yıllardır konuşmadığı Gülben Ergen'in babasının cenazesine çelenk göndermesiyle ilgili olarak "Ölüm zor bir durum. Onun da ailesinden birisi vefat etseydi, ben de yollardım diye düşünüyorum. Bizim aramızda yaşananlar çok ayrı bir konu ama ölüm başka bir şey. Teşekkür ederim gönderdiği için. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın herkesin de işi gücü yolunda gitsin hakikaten. Bundan sonra bu mesleğin içersinde hiç kimseyle bir alışverişim bir kavgam bir dövüşüm bundan sonra olmayacaktır. İlahi adalet denen birşey var. Güzel günler olsun iyi günler olsun. Allah çocuklarımıza uzun ömürler versin" dedi.

Yıllardır Kanlı-bıçaklı Olan Gülben Ergen ile Yeşim Salkım Barışıyor Mu?
Yıllardır Kanlı-bıçaklı Olan Gülben Ergen ile Yeşim Salkım Barışıyor Mu?
Yıllardır Kanlı-bıçaklı Olan Gülben Ergen ile Yeşim Salkım Barışıyor Mu?

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yıllardır Kanlı-bıçaklı Olan Gülben Ergen ile Yeşim Salkım Barışıyor Mu? - Son Dakika Magazin


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