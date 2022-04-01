Yıllık Evlilik Bitiyor! İşte Boşanma Gerekçesi - Son Dakika
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Yıllık Evlilik Bitiyor! İşte Boşanma Gerekçesi

01.04.2022 11:05
Yıllık Evlilik Bitiyor! İşte Boşanma Gerekçesi

Genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, günlerdir sessizliğini koruyor. Avukat eşi Ece Binay'dan peş peşe hamleler geldi. Önce eşinin soyadını sosyal medya hesabından silen Binay, ardından boşanma davası açtı. İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül, son olarak 'Bergen' filminde 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçının kendi sesi yerine başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın şarkıları seslendirmesine tepki göstermişti. Ece Binay (37) ile evli olan sanatçının (53), genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmıştı.

Kırmızıgül'ün, avukat eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'KIRMIZIGÜL' SOYADINI SİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül soyadını sosyal medya profilinden sildi. Kızının eğitimi için Amerika'da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar Türkiye'ye döndü.

BOŞANMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

İsmail Bayrak'ın haberine göre; hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay'ın, yakın çevresine, "Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum" dediği öğrenildi.

Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hala üzerinden atamadığı söylenen Ece Binay'ın, boşanmanın bir an sonuçlanması için çabaladığı öğrenildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz haftalarda Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınla ayna karşısında çekilen bir pozu gündem olmuştu.

53 yaşındaki yönetmen ve şarkıcı, çok konuşulan görüntüler karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Gözlerin çevrildiği Ece Binay'ın ise boşanmak için işlemlere başladığı ortaya çıktı.

BEŞ YAŞINDA BİR KIZLARI VAR

Mahsun Kırmızıgül, 2016'da bir yıldır birlikte olduğu Avukat Ece Binay ile ABD'nin Los Angeles eyaletinde dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin 2017 yılında Amerika'da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı bulunuyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül, (d. Abdullah Bazencir; 26 Mart 1969, Diyarbakır), Zaza asıllı Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senarist.

MAHSUN KIRMIZIGÜL ÖZEL YAŞAMI

1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.

Yıllık Evlilik Bitiyor! İşte Boşanma Gerekçesi
Yıllık Evlilik Bitiyor! İşte Boşanma Gerekçesi
Yıllık Evlilik Bitiyor! İşte Boşanma Gerekçesi

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Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay, Yönetmen, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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