Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu

Magazin

Ünlü fenomen Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı dedikodularını doğrulayınca olay yaratmıştı. Bu açıklamanın ardından ise devreye Cansu Taşkın'ın kardeşi girdi. Elif Vurgun, sosyal medya hesabından Yılmaz Erdoğan ve ablası Cansu Taşkın'la olan kareleri paylaştı.

YILMAZ ERDOĞAN: SADECE İYİ YANLARINI HATIRLIYORUM

Bunun üzerine gözler Yılmaz Erdoğan'a çevrildi. Cansu Taşkın'a dava açacağı belirten Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklama yapmıştı.

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açmadığını ve açmayacağını dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle…" ifadelerini paylaştı.

"ARTIK KONUŞULMASINI İSTEMİYORUZ"

Yaşanan bu olayların ardından Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun, Nişantaşı'nda görüntülendi. Taşkın aşk haberlerine ve video ile ilgili sorulara cevap vermezken kardeşi, "Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz." dedi.