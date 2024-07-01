Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi

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Kendisinden 21 yaş büyük Yılmaz Erdoğan ile Bodrum tatilinde görüntülendiği için adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Cemre Ebüzziya, söylentileri yalanlayarak ''Fotoğraf kesilerek ikili şekilde yansıtılmış. Tabi ki böyle bir ilişki yok'' dedi.

01.07.2024 14:16
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Son günlerde manken Cansu Taşkın ile önceden yaşadığı aşkla gündeme gelen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, Bodrum tatilinde kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Cemre Ebüzziya ile görüntülendi. Kısa sürede isimleri aşk dedikodularıyla anılan ikiliden Ebüzziya'dan yalanlama geldi.

"YANLIŞ HABERİN YAYILMASI BANA VE ÇEVREME ZARAR VERİYOR"

Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan 35 yaşındaki Cemre Ebüzziya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde magazin basınında yer alan ilişki yaşadığım yönündeki söylentiler tamamen asılsızdır. Bodrum'daki otel açılışı etkinliğinde annem ve aile arkadaşlarımız ile denize girerken fotoğraf ikili olarak kesilerek yansıtılmıştır. Bu asılsız magazin haberine ilk önce güldüm geçtim ama gerçeğimi konuşmak en doğrusu olacak. Tabi ki böyle bir ilişki yok. Bu yanlış haberin yayılması hem bana hem de yakın çevreme zarar vermektedir. Kamuoyunun bu yalan haberlere itibar etmemesini rica eder, bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederim. Kendime, hikayeme ve gerçeğime sahip çıkmaya devam edeceğim" dedi.

Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 27 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Alev Ebüzziya'nın yeğeni ve Ümit Utku'nun torunu olan Ebüzziya, Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı. Oyunculuk kariyerine "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Helena karakteriyle adım atan Ebüzziya, daha sonra "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Galip Derviş" gibi dizilerde rol aldı. İlk uzun metrajlı film deneyimi "Bulantı" ile sinema dünyasında da adından söz ettirdi.

Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi
Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi
Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi
Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi
Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi

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Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor? Genç oyuncudan yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null: evlat olsa sevilmez bune yaa 1 0 Yanıtla

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