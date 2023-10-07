Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için linç edilen Bergüzar Korel\'den cevap geldi: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum

Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekince cevap gecikmedi. İşini çok sevdiğini söyleyen Korel, kazandığı parasını da sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

"MESLEĞİMİ SEVİYORUM, SİZİNLE ŞAKALAŞMAYI DA"

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, sık sık paylaşımlarda boş günlerinde dinlenememekten ve setteki yoğunluğundan bahsedince tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikayet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı. Instagram hesabından hakkındaki yorumlara cevap veren oyuncu, "İşimi çok seviyorum, işimde yorulmayı, emek vermeyi, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi, bu aile ortamını, repoda koşuşturmayı, mesleğime dair her şeyi çok seviyorum. Burada sizlerle şeffaf olmayı, şakalaşmayı da öyle... Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum, işine minnet duyan ve emek veren herkes gibi. Ben bu kadarım, ne daha fazla ne daha azı. Şu an bu satırları yazarken yemek arası ve karavanda bebelerimleyim" dedi.