Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için linç edilen Bergüzar Korel'den cevap geldi: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum - Son Dakika

Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için linç edilen Bergüzar Korel'den cevap geldi: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum

Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için linç edilen Bergüzar Korel\'den cevap geldi: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum
Son Güncelleme: 07.10.2023 08:30

Son zamanlarda sık sık yoğun iş temposundan dert yandığı için tepki çeken Bergüzar Korel, kendisini savunarak ''Mesleğime dair her şeyi seviyorum. Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum'' dedi.

Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekince cevap gecikmedi. İşini çok sevdiğini söyleyen Korel, kazandığı parasını da sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

"MESLEĞİMİ SEVİYORUM, SİZİNLE ŞAKALAŞMAYI DA"

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, sık sık paylaşımlarda boş günlerinde dinlenememekten ve setteki yoğunluğundan bahsedince tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikayet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı. Instagram hesabından hakkındaki yorumlara cevap veren oyuncu, "İşimi çok seviyorum, işimde yorulmayı, emek vermeyi, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi, bu aile ortamını, repoda koşuşturmayı, mesleğime dair her şeyi çok seviyorum. Burada sizlerle şeffaf olmayı, şakalaşmayı da öyle... Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum, işine minnet duyan ve emek veren herkes gibi. Ben bu kadarım, ne daha fazla ne daha azı. Şu an bu satırları yazarken yemek arası ve karavanda bebelerimleyim" dedi.

Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için linç edilen Bergüzar Korel'den cevap geldi: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum
Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e linç

Bergüzar Korel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için linç edilen Bergüzar Korel'den cevap geldi: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Son Dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor
10:55 Hamas'ın saldırısı sonrası ülkeden kaçmak isteyen İsrailliler havalimanlarına akın etti
10:55 Ali Koç sudan ucuza satın alıyor! İşte sahibi olacağı yeni kulüp
10:18 Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi
10:17 Hamas militanları İsrail sokaklarında
10:07 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Zor bir zamandan geçiyoruz, kendimizi korumak için her şeyi yapacağız
09:59 Pogba'nın verdiği 2. numune de pozitif! 4 yıl ceza ile karşı karşıya
09:44 Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın ''Bu dünyada kadın olmak bu'' diyerek söyledikleri izleyicileri derinden etkiledi
09:20 Hamas militanları ülkeye sızdı, İsrail savaş durumuna geçti
09:04 Çebi'nin sözlerini duyan Şenol Güneş bir dakika düşünmeden görevi bıraktı! İşte istifanın perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2023 11:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için linç edilen Bergüzar Korel'den cevap geldi: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement