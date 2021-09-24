Üye Girişi
Yönetmen Atalay Taşdiken: "Pandemi sinema sektörünü olumsuz etkiledi" - Son Dakika

Yönetmen Atalay Taşdiken: "Pandemi sinema sektörünü olumsuz etkiledi"

24.09.2021 12:48
Yönetmen Atalay Taşdiken:

Konyalı yönetmen, yapımcı ve senarist Atalay Taşdiken, uzun süredir devam eden pandemi sürecinin sinema sektörünü çok olumsuz etkilediğini, yaz dönemi başlangıcında kısıtlamaların kaldırılıp salonların açılmasına rağmen sinemaseverlerin film izlemek için artık salonlara gitmediğini söyledi.

Konyalı yönetmen, yapımcı ve senarist Atalay Taşdiken, uzun süredir devam eden pandemi sürecinin sinema sektörünü çok olumsuz etkilediğini, yaz dönemi başlangıcında kısıtlamaların kaldırılıp salonların açılmasına rağmen sinemaseverlerin film izlemek için artık salonlara gitmediğini söyledi.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Sonsuz Şükran Köyü'nde, pandemi döneminde sinema sektörünün son durumuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan yönetmen Atalay Taşdiken, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörü ciddi anlamda sekteye uğrattığını belirtti. Eğlence sektörünün de bunların başında geldiğini vurgulayan Taşdiken, sinema sektörünün de bunun bir parçası olduğunun altını çizerek, "İşte eğlence sektörü diyebileceğimiz sinema da onun bir parçası sayılıyor. Eğlence mekanları, restoranlar, barlar, tiyatrolar, konserler bunlar pandemi sürecinden çok etkilendi" diye konuştu.

"Sinema salonları kapanmaya başladı"

Bu sektörde çalışan insanların günlük kazanıp günlük hayatını devam ettiren insanlar olduğunu anımsatan Taşdiken, pandemi sürecine insanların 1,5-2 yıl gibi süreçte çok hazırlıksız yakalanmış olmanın ciddi sıkıntıları yaşadığını belirtti. Yeterli izleyici olmaması dolayısıyla sinema salonlarının kapanmaya başladığını da anlatan Taşdiken, "Sinemalar da uzun süre kapalı kaldı, insanların çektiği filmler ellerinde. Bu yaz döneminde kısıtlamaların sona erip salonların yeniden açıldığından bugüne kadar da maalesef seyirci beklenildiği düzeyde değil. Tabi burada seyirciyi de suçlamak çok doğru değil. İnsanlar haklı olarak kapalı yerlere girmek istemiyorlar, herkes bir endişe içerisinde. Ama zincirleme olarak başka türlü problemler geliyor. Sinema işletmecileri de, elbette salonlar açık olacak seyirci gelecek onlar da para kazanacak ki, o sinemaların kiralarını ödeyebilsinler, giderlerini, eleman masraflarını karşılayabilsinler. Bunların olmadığı yerde maalesef sinema salonları da kapanmaya başladı. Korkarım ki, bu süreç 1 yıl daha giderse benim kişisel görüşümdür bu; çok karamsar bulabilirsiniz ama 1 yıl sonra insanlar sinemaya gitmek isteseler de gidecek bir sinema salonu bulamayabilirler. Çünkü bu işletmelerin de bu kadar süre dayanmaları çok zor görünüyor. Zaten başladı sinemaların kapanma süreci. Bir sürü sinemanın kapandığını duyuyoruz, bir sürü grup kapatmasa da şu anda sinemaları açmamayı yeğliyorlar. Dolayısıyla bu pandeminin kalıcı etkilerini başka sektörleri bilemem ama bizim sektörde çok ciddi olarak hissedeceğiz. Dediğim gibi, bir yıl sonra hastalık geçtiğinde, 'hadi eşimizle, sevgilimizle bir film gidelim izleyelim' dediğimizde salon bulamayabiliriz" şeklinde konuştu.

"Sadece devletin değil vatandaşın da sahip çıkması lazım"

Sinema sektörünün yaşanan bu olumsuzluklardan etkilenmemesi için devletin elinden gelen çabayı gösterdiğini de vurgulayan Atalay Taşdiken, "Türkiye'de devlet sinema sektörüyle ilgili, hakkaniyetli olmak gerekirse, Kültür Bakanlığı çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sinemaların önemli bir bölümünde en azından art house dediğimiz türde filmlerin oynatılması, salon bulması için çaba harcıyorlar. Bu salonlara ekonomik destek sağlıyorlar ama sektörün kurtulması anlamında maalesef yeterli değil. Yani sadece devletin değil, vatandaşın da biraz sahip çıkması lazım. Yani AVM'lere gidip o kadar kalabalık oluşturup bu hastalıktan korkmuyor insanlar ama sinemada 5 metre arayla gidip film izlemekten nedense korkuyorlar. Bu da çok anlaşılabilir bir şey değil. Belki biraz da burada devletin üzerine düşen şey; sinemaların güvenli olduğunu vatandaşa bilinçlendirmek anlatmak, yani sonuçta devletin elinden gelen bir çabası var, inkar edemeyiz. Kültür Bakanlığı bu konuda Sinema Genel Müdürlüğü çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ama koskoca bir sektörü ayakta tutmak için maalesef yeterli değil" ifadelerini kullandı. - KONYA

Yönetmen Atalay Taşdiken: Pandemi sinema sektörünü olumsuz etkiledi

Atalay Taşdiken, Yönetmen, Sinema, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yönetmen Atalay Taşdiken: 'Pandemi sinema sektörünü olumsuz etkiledi' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı 13:26 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak 13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti 13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü 12:46 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı 11:50 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin

Son Dakika Haberleri
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
12:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021
12:45 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor
12:11 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi         
13:23
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek         
12:49
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar         
10:36
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 13:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yönetmen Atalay Taşdiken: "Pandemi sinema sektörünü olumsuz etkiledi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement