Eda Taşpınar'dan cesur poz! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Eda Taşpınar'dan cesur poz! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

19.08.2022 09:40

Tatilini Yunanistan'da sürdüren Eda Taşpınar, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Altında sadece tanga bikini olan bir pozunu takipçileriyle paylaşan Taşpınar'ın düzgün fiziği beğeni topladı.

Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI

Şimdilerde erkek arkadaşıyla Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar, 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak bir pozunu paylaştı. Üstüne hiçbir şey giymeyen Taşpınar, altına da tanga siyah bir bikini tercih etti. Paylaşımına "Fiziksel beden bir tapınaktır. Ona iyi bak. Akıl enerjidir. Düzenle. Ruh bir yansımadır. Temsil et. Ruh bedende deneyimlenmediyse tüm bilgiler yalandır" notunu ekleyen ünlü isim, düzgün fiziğiyle da adından söz ettirdi.

İşte Eda Taşpınar'ın yarı çıplak pozu:

Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi
Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi
Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi
Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi
Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi
Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi
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Son Dakika Magazin Eda Taşpınar'dan cesur poz! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eda Taşpınar'dan cesur poz! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti - Son Dakika
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