Yunus Emre, Survivor yarışmasına verdiği zararı açıkladı! Rakam öyle böyle değil

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Beşiktaş\'ta can pazarı: Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu

Survivor'da aldığı cezalarla All Star'a damga vuran Yunus Emre özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyordu. Yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin Aleyna'yla arasındaki arkadaşlık o dönem çok konuşulmuştu.

ACUN ILICALI "ŞÜKREDELİM" DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye kızması yarışmaya damga vurmuştu. Konseyde Acun Ilıcalı, Hakan'a olay sırasındaki yorumu sebebiyle sitem ederken, Yunus Emre için de "Ben uslanmam diyorsun, ben düzelmem diyorsun. Hep beraber şükredelim ya 'Yunus Emre bize dalmadı' diye" demişti.

KANALA VERDİĞİ ZARARI AÇIKLADI

Yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme gelen Yunus Emre bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Kanala ciddi zararlar verdiğini ifade eden Yunus Emre, "Kanala 15-20 milyona yakın zarar verdim. RTÜK'tü 2 tane jetskiydi… Hala gülerek ittiriyor koca yürek ben olsam hazır önüme düşmüşken tekmeyi tokadı basardım. Şakayla karışık… Survivor tarihinin en pahalı yarışmacısıyım galiba…" ifadelerini kullandı.