Zerrin Özer'in sağlık durumu iyi - Son Dakika
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Zerrin Özer'in sağlık durumu iyi

Zerrin Özer\'in sağlık durumu iyi

Omurilik ameliyatı sonrası sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze'deki tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Eski eşi Alper Önal, hastalık sürecinde sürekli iletişim halinde olduklarını ve Zerrin'i Mersin'e getirerek bakacağını söyledi. Ancak Zerrin'in son dakikada Darülaceze'yi tercih ettiğini belirtti. Alper Önal, Zerrin Özer ile kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve müzik çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

25.02.2024 00:15  Güncelleme: 00:34
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Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Usta sanatçının eski eşi oyuncu ve şarkıcı Alper Önal, boşanmış olmalarına rağmen dostluklarının hiç kesilmediğini söyleyerek, "Hiçbir zaman diyaloğumuz kesilmedi. Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum.

Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.

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Zerrin Özer'le 1991 yılında evlenip bir sene sonra boşanan Alper Önal, Özer'le kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyleyerek, "Sahne çalışmalarım aralıksız devam etti.

Fakat yine sevenlerimle sahne dışında da bir arada olmak istedi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklim ve klibim ile tüm dijital platformlarda yeniden sevenlerimle buluştum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Zerrin Özer'in sağlık durumu iyi - Son Dakika

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