Zerrin Özer… ŞOK AÇIKLAMA; "MESLEK HAYATIMI NOKTALADIM! - Son Dakika
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Zerrin Özer… ŞOK AÇIKLAMA; "MESLEK HAYATIMI NOKTALADIM!

23.06.2022 20:31

Zerrin Özer, sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklama yayınladı ve bundan böyle meslek hayatını noktaladığını açıkladı! Ama sanatçı, önce bu açıklamasını sildi ve bu kez başka bir açıklamaya imza attı…

Türk Pop Müziği'nin erişilmez yıldızlarından biri olan Zerrin Özer. Belki de hayatının en önemli kararlarından birine imza attı…

Zerrin Özer, Paraf Sponsorluğunda Kuruçeşme Açıkhava sahnesi'nde bir konser vermek üzere anlaşma yapmıştı…

Bu anlaşma sonrası afişler hazırlanmış, İstanbul'un sokakları bu afişlerle donatılmış ve konser biletleri Biletix sitesinde satışa çıkartılmıştı…

İşte Ne olduysa bu esnada oldu… Zerrin Özer kendi sosyal medyasında aynen şu açıklamayı yayınladı;

Zerrin Özer… ŞOK AÇIKLAMA; 'MESLEK HAYATIMI NOKTALADIM!

Lütfen Bilet almayınız!...

Zira olmayacağım…

Bu yüzden sebep v.s ne yazılırsa yazılsın gerçek durumum budur…

Sizlere daim olan saygılarımla…

Zerrin Özer"

Sanatçının bu açıklaması müzik dünyasına bomba gibi düşerken, gözler Poll Production ve Biletix'e çevrilmişken, Özer, bu açıklamasını birkaç saat sonra silerek, gene sosyal medyasından bir başka açıklama yayınladı;

Zerrin Özer… ŞOK AÇIKLAMA; 'MESLEK HAYATIMI NOKTALADIM!

sağlığım gayet iyidir.

Hepinize tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum…

Teşekkür ederim.

Zerrin Özer"

Şimdi müzik dünyasında Zerrin Özer'in bu kararı neden aldığı tartışılırken, öte yandan da konserin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konuşuluyor…

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Zerrin Özer… ŞOK AÇIKLAMA; 'MESLEK HAYATIMI NOKTALADIM! - Son Dakika


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