Zeynep Avcı... SILA'DAN TAM DESTEK! - Son Dakika
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Zeynep Avcı... SILA'DAN TAM DESTEK!

Son Güncelleme: 18.04.2022 08:18

Almanya'daki The Voice adlı ses yarışmasına katılan, sesiyle ve performansıyla herkesi büyüleyen Zeynep Avcı, yeni şarkısını müzikseverlerle çok yakında Sony Müzik Türkiye etiketiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Katıldığı yarışmada sözü ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan "Yalan" adlı şarkıyı seslendiren ve herkesin hafızalarına kazınan Zeynep Avcı'nın hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu.

Günlerce konuşulan ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan Avcı, yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

Yarışma sonrası Sıla'nın konserine davet edilen ve Sıla ile düet yapan Zeynep Avcı, şarkının tüm stüdyo sürecinde Sıla ile birlikte çalışıyor.

Kaynak: Magazinkolik
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