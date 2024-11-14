Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika
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Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yapılan bir ankette ''en seksi Türk kadını'' ünvanını aldı. Bastık'ın ünvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü.

14.11.2024 09:15  Güncelleme: 09:27
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Sosyal medyada yapılan bir anket adeta ortalığı karıştırdı. Ankette Zeynep Bastık, "en seksi Türk kadını" seçildi. Bastık'ın seçilmesi sonrası sosyal medya ikiye bölündü.

Ünlü ismin aldığı ünvanı hak ettiği yorumlarının yanı sıra, karşıt görüşte olanlar da aksi yönde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar "Çok güzel kadın", "Bence ünvanı hak etmiş" derken, bazı kullanıcılar ise "Jüri neye göre seçti?", "Güzel mi görmedik?" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık \'\'en seksi Türk kadını\'\' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Bastık, Kültür Sanat, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sedat Keskin:
    Türkiye güzeline bakınca buda seksi olur sonucta nefes alıyor ?? 33 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Chpli 6 18 Yanıtla
  • Kenan Başkurt:
    Neye göre kime göre seçildi bu sanat dünyasının en dibe vuranlarından biri bu 9 3 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Bizim kasapta da etler çok güzel teşhir ediliyor. Küçük başların erkek olduklarını belli etmek için billurlarını gösteriyorlar ki daha fazla para etsin diye. Pazarlama taktikleri iyi de artık mahalle, cadde, sokak hep bu pazarlama erbabları ile doldu. İşin ilginç yanı da bu pazarlama erbablarının eşleri, ailesi falan bu durumdan gayet memnun, para gelsin de nasıl gelirse gelsin diyorlar. Adı da "çağdaşlık" oluyor... 11 0 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    olmaz olsun ehlah bozuluyo 7 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    fiyatını (geceliğini) artırma politikası 3 0 Yanıtla
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