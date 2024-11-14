Zeynep Bastık \'\'en seksi Türk kadını\'\' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü

Ferhata Geçer:

Bizim kasapta da etler çok güzel teşhir ediliyor. Küçük başların erkek olduklarını belli etmek için billurlarını gösteriyorlar ki daha fazla para etsin diye. Pazarlama taktikleri iyi de artık mahalle, cadde, sokak hep bu pazarlama erbabları ile doldu. İşin ilginç yanı da bu pazarlama erbablarının eşleri, ailesi falan bu durumdan gayet memnun, para gelsin de nasıl gelirse gelsin diyorlar. Adı da "çağdaşlık" oluyor...