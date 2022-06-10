Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanma kararı aldı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene 3 yıllık beraberliğin ardından menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. İlişkilerini göz önünde yaşayan ünlü çiftten kötü haber geldi.

TEMMUZ AYINDA BOŞANACAKLAR

Çift, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. İkili, evliliklerinin birinci senesi dolmadığı için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamadı. Evliliğini dostça bitiren Zeynep Bastık, eşiyle Levent'te yaşadığı evden ayrılarak kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı.

"EVLİLİK BİTTİ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Temmuz ayında boşanmaya hazırlanan çiftten Tolga Akış, ayrılık kararları için "Boşanma kararını daha önce aldık ama Zeynep evden yeni taşındı. Aramızda küslük yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Hayattaki en yakın arkadaşım Zeynep, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İki günde bir buluşuyoruz, geleceğe yönelik planlarımız var. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var" dedi.

İHANET İDDİASINI YALANLADI

Çıkabilecek ihanet iddiasına da şimdiden cevap veren Akış, "Biz evlilik işini kıvıramadık. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz" şeklinde konuştu.