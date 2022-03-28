19:29 Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı Rekabet Kurulunca, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınmasına ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

11:56 Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdünün imzacıları arasında olan Migros, son bir yılda plastik kullanımını 247 ton azalttı.

11:48 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı Geçen yıl 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya "kartelleşme" suçundan 2.7 milyar lira ceza kesen Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve 15 tedarikçi firma için ikinci bir soruşturma daha açtı. Konu hakkında hazırlanan raporun 26 Nisan'da çıkacağını söyleyen Rekabet Kurumu Başkanı Birol Köse, nihai kararın eylül ya da ekim ayında verileceğini belirtti.

22:51 PFDK, Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyasporlu oyuncu oyuncu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi.

21:38 PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men cezası verdi.

12:57 TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maçlık men cezalarını onadı.

12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde bazı toptancılarda stok yağ bulundu. Ticaret İl Müdürlüğü ile maliye görevlilerinin de yer aldığı denetimde bulunan yağların A101, BİM ve Migros'a ait olduğu, toptancıların piyasaya sürmek için topladığı belirlendi.

22:24 PFDK'dan Mert Hakan'a 2, İrfan Can'a 1 maç ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli oyuncular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç ceza verdi.

22:19 PFDK, Mert Hakan Yandaş ile Puchacz'a ikişer maç ceza verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.

22:00 PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç men cezası verildiTrabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'a 2 maç menHikmet Karaman 1 maç ceza alırken, Beşiktaş'a 250 bin TL, Fenerbahçe'ye 196 bin TL, Yukatel Kayserispor'a 157 bin TL, İttifak Holding Konyaspor'a da...

00:58 Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor Denizli'de BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin yanı sıra yerel alışveriş merkezlerinde de sıvı yağ denetimi sıklaştırıldı.

13:51 Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor Denizli'de BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin yanı sıra yerel alış merkezlerinde de sıvı yağ denetimi sıklaştırıldı.

16:34 Migros'ta her kademede 20 bin kadın görev yapıyor Migros, yüzde 40 kadın çalışan oranıyla 20 bin kadın istihdam ederek, en fazla kadın çalışanı olan ilk üç şirket arasında yer alıyor.

14:21 Migros Kadın Akademisi beşinci buluşmasını Çanakkale'de gerçekleştirdi Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli, Samsun, Ankara, Eskişehir'in ardından Çanakkale'de gerçekleştirildi.

10:43 Migros Yenişehirli üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak Migros, Bursa Yenişehir Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Yenişehirli üreticilerden yaz döneminde toplamda 4 bin ton ürün alımı yapacak.

18:51 Koç Holding'de görev değişimleri Koç Holding'de gerçekleşecek organizasyon değişimi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu.

09:44 Tüfekli gasp şüphelisi yakalandı Tüfekli gasp şüphelisi yakalandıANTALYA Antalya'da zincir bir marketin şubesinde kasiyere pompalı tüfek gösterip bir miktar para çalan şüpheli 1 kilometre ileride saklandığı kümes içinde yakalandı.

21:22 Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun Antalya'da zincir bir marketin şubesine giren, cerrahi maskeli şüpheli, çalışana pompalı tüfek gösterip kasadaki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

17:30 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, marketlerin fiyat artışlarının sorumlusuymuş gibi suçlandığını belirterek, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı" dedi.

20:52 İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu Migros depo çalışanları, maaşlarına yapılan yüzde 8'lik zammı yeterli bulmadıkları için günlerdir eylem yapıyorlardı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in arabuluculuk yapmasıyla istedikleri sonucu alan 257 işçi, mesleğine geri dönerken en düşük işçi maaşı da 5 bin 125 lira olarak belirlendi.

13:42 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi Migros işçilerinin eyleminin kazanımla sonuçlanmasının ardından bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort; "Gülabi abi işe dön" dedi.

10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Migros'ta işçilerle işveren arasında yaşanan sorunun çözüme kavuştuğunu duyurdu. Migros ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Esenyurt Dağıtım Merkezi'nin çalışanları, yakın diyaloğumuzla işinin başına dönme kararı almıştır. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

23:17 Bir açıklama da Migros işçilerinden! Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar! Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Migros çalışanlarının günlerdir devam eden eylemleriyle ilgili "Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık. 8 saat sürdü. Ve tüm sorunlar çözüldü" açıklamasını yapmıştı. Bir açıklamada DGD-SEN'in sosyal medya hesabından geldi.

22:23 Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Migros çalışanlarının günlerdir devam eden eylemleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Levent, "Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık. 8 saat sürdü. Ve tüm sorunlar çözüldü" açıklamasını yaptı.

14:20 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır" ifadelerini kullandı. Bu açıklaması Migros işçilerini akıllara getirdi.

12:34 İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR ÇALIŞTIKLARI market zincirinden aldıkları zamlarda iyileştirme talebiyle Beykoz'da eylem yapan ve gözaltına alınan 68 işçi serbest bırakıldı.

11:40 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü: Basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzdü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden, Migros işçileriyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

19:27 Halk da Migros'u boykot etti! Markete giren vatandaşlar işçilerin taleplerini anlattı Günlerdir devam eden eylemde Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözaltına alınmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. İzmir Bornova'daki bir Migros'a giren vatandaşlar, işçilerin sorunlarını sıralayarak destek istedi.

17:58 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı Haklarını istedikleri için işten çıkarılan Migros işçileri, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaptıkları için gözaltına alındı. Olayın sembolü haline gelen Gülabi Aksu'dan ise gözaltına alındıktan sonra ilk açıklama geldi. Aksu, "Daha önce 4 liraya aldığım süt olmuş 11 TL. Biz kuru ekmek yeriz de ya çocuklar?" sözlerine yer verdi.

16:59 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı Maaşlarına zam istedikleri için işten çıkarılan Migros işçilerin eylemi günlerdir devam ediyordu. Depo çalışanları dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini devam ettirdi. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi gözaltına aldı. On binlerce kullanıcı sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptı. İşçinin hakkını teslim edene kadar Migros'tan alışveriş yapmayacağını söyledi.

15:59 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım! Migros işçilerinin hak arayışları tartışması büyüyor. Patron Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eylemde gözaltına alınan işçi Gülabi Aksu'nun gözyaşlarını görenler sosyal medyada tepki yağdırmıştı. Çalışma Bakanlığı Migros'a soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da Gülabi Aksu'nun yanında olduklarını duyurdu.

14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları! İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi gözaltına alırken işçilerden birinin gözyaşları yürekleri dağladı. O işçi Gülabi Aksu'ydu ve fotoğrafı iki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık." dedi. Migros depo çalışanları, aldıkları zammı yetersiz buldukları için eylem başlatmış, 100'e yakın işçi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

11:32 Ters kelepçelenerek gözaltına alınmışlardı! Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri serbest! Düşük zamlara karşı eylem yapan Migros işçileri, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde açıklama yaptığı sırada ters kelepçeyle gözaltına alındı. İşçiler daha sonra serbest bırakıldı.

17:54 Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı -Migros'a karşı eylem yapan işçiler anonsa rağmen dağılmayınca gözaltına alındı Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı.

12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler Yüzde 7'lik KDV indirimi öncesi market zincirlerinin fiyat artırımına gittiğini ifade eden TGRT Haber anchormanı Ekrem Açıkel, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ekrem Açıkel, "Bu marketlere güç mü yetmiyor? Niye böyle?" açıklamalarında bulundu.

15:44 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık Son dakika! KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin ardından tüm gözler, indirimi etiketlere yansıtacak zincir marketlere çevrilmişti. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ayrı ayrı açıklama yayınlayarak yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlerine yansıttıklarını açıkladı.

12:17 Migros'tan temizlik işçisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması Migros, son zamanlarda gerek Esenyurt Dağıtım Merkezi'ndeki iddialar gerekse de mağazada çalışan bir işçisine ilişkin gerçek dışı paylaşımlarla kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini belirtti.

11:45 ENAG ile TÜİK'in enflasyon rakamları arasındaki fark nereden kaynaklanıyor? TÜİK'in Şubat başında açıkladığı yıllık resmi enflasyon yüzde 48,69 iken Enflasyon Araştırma Grubu'na göre nasıl yüzde 114,87 çıktı?

18:06 Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 17 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

17:41 US Grup'tan Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki "faaliyetlere" ilişkin açıklama US Grup tarafından işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'nde çalışanların maaş zammına ilişkin yetkisiz kişilerce yanlış bilgilendirme yapıldığı ve gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğu bildirildi.

00:59 Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan işçiler, maaşlarına yapılan zammı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı.

18:00 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil Migros'un Esenyurt'ta bulunan deposunda çalışanlar iş bıraktı. İşçiler kendilerine yüzde 8 oranında zam yapıldığını belirtirken, depoyu işleten taşeron şirketten de bir açıklama geldi. Yüzde 8'lik zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten şirket, "Çalışanların 2021 yılı brüt ücretlerine, minimum 2022 asgari ücret seviyesinde olmak üzere, ortalamada %39 artış gerçekleşmiş, prim gelirleri ile beraber tüm çalışanların toplam brüt gelirleri ortalama %54 artmıştır." ifadelerini kullandı.

17:59 Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattıİSTANBUL Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan işçiler, maaşlarına yapılan zammı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı.

12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor! İstanbul'da Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan DGD-SEN üyesi işçiler, asgari ücret dayatmasına karşı iş bırakma eylemi başlattı. DGD-SEN Genel Başkanı yapığı açıklamada, "Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor!" dedi.

12:21 Türkiye'nin "En Etkin 50 CFO'su" belli oldu DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye'nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

15:16 Garanti BBVA'nın uçuran kartı Shop&Fly 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı Garanti BBVA'nın uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştüren kredi kartı Shop&Fly 3. yılını kutluyor. Mil kazanım koşullarını son derece anlaşılır tutan Shop&Fly ile 1 TL alışverişe en az 1 mil, kazanılıyor. Biriktirilen her 100 mil 1 TL sayılıyor ve kart sahipleri biriktirdikleri millerle ne kadarlık harcama yapabileceklerini kolayca hesaplayabiliyor.

16:53 PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı.

16:23 PFDK, Marius Sumudica'ya bir maç men cezası verdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Marius Sumudica'ya bir maç men cezası verdi.

11:07 Migros Ordu'ya yumurta üssü kurdu Migros, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi (BHA) iş birliğiyle Ordu'da organik yumurta üretimine başladı.

17:01 Rekabet Kurumu'ndan topla-dağıt kartellerinin işleyişine ilişkin video Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulunun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.

14:14 Zincir marketlere cezaya neden olan diyaloglar Rekabet Kurulunun gerekçeli kararına yansıdı Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulunun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.

10:42 Zincir marketlerin zam yazışmaları ortaya çıktı: Abi bu ne şaka mısınız, fiyatı neden geri çektiniz? Rekabet Kurumu, 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya kestiği 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda organize şekilde yapılan zam yazışmaları yer aldı. 5 zincir marketin ve tedarikçi firmanın fiyat artırmak için birlikte hareket ettiği görülürken, yazışmalarda "Abi bu ne şaka mısınız, fiyatı neden geri çektiniz?" gibi birbirlerine sordukları ortaya çıktı. Ayrıca tedarikçinin de zam yapmayan marketleri uyardığı görülüyor.