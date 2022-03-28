- 28.03.2022 28 Mar 19:29 Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı
Rekabet Kurulunca, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınmasına ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.
- 28.03.2022 28 Mar 14:52 Yunusemre'de 'Aile akademisi' başlıyor
Yunusemre Belediyesi Aile Akademisi başlıyor.
- 28.03.2022 28 Mar 11:56 Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı
İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdünün imzacıları arasında olan Migros, son bir yılda plastik kullanımını 247 ton azalttı.
- 25.03.2022 25 Mar 11:48 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
Geçen yıl 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya "kartelleşme" suçundan 2.7 milyar lira ceza kesen Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve 15 tedarikçi firma için ikinci bir soruşturma daha açtı. Konu hakkında hazırlanan raporun 26 Nisan'da çıkacağını söyleyen Rekabet Kurumu Başkanı Birol Köse, nihai kararın eylül ya da ekim ayında verileceğini belirtti.
- 24.03.2022 24 Mar 22:51 PFDK, Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyasporlu oyuncu oyuncu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi.
- 24.03.2022 24 Mar 21:38 PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men cezası verdi.
- 23.03.2022 23 Mar 11:45 Migros "çiçek gibi karnavalın" sponsorları arasında yer aldı
Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 10'uncusu, diğer markaların yanı sıra Migros'un da sponsorluğunda 24-27 Mart'ta gerçekleştirilecek.
- 12.03.2022 12 Mar 13:22 Tahkim Kurulu, Puchacz ve Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federayonu Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Tymoteusz Puchacz ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını oybirliğiyle onadı.
- 12.03.2022 12 Mar 12:57 TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maçlık men cezalarını onadı.
- 11.03.2022 11 Mar 12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde bazı toptancılarda stok yağ bulundu. Ticaret İl Müdürlüğü ile maliye görevlilerinin de yer aldığı denetimde bulunan yağların A101, BİM ve Migros'a ait olduğu, toptancıların piyasaya sürmek için topladığı belirlendi.
- 10.03.2022 10 Mar 22:24 PFDK'dan Mert Hakan'a 2, İrfan Can'a 1 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli oyuncular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç ceza verdi.
- 10.03.2022 10 Mar 22:19 PFDK, Mert Hakan Yandaş ile Puchacz'a ikişer maç ceza verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.
- 10.03.2022 10 Mar 22:00 PFDK kararları açıklandı
Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç men cezası verildiTrabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'a 2 maç menHikmet Karaman 1 maç ceza alırken, Beşiktaş'a 250 bin TL, Fenerbahçe'ye 196 bin TL, Yukatel Kayserispor'a 157 bin TL, İttifak Holding Konyaspor'a da...
- 10.03.2022 10 Mar 00:58 Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor
Denizli'de BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin yanı sıra yerel alışveriş merkezlerinde de sıvı yağ denetimi sıklaştırıldı.
- 09.03.2022 09 Mar 13:51 Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor
Denizli'de zincir marketlerde sıvı yağ denetimleri devam ediyor Denizli'de BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin yanı sıra yerel alış merkezlerinde de sıvı yağ denetimi sıklaştırıldı.
- 04.03.2022 04 Mar 16:34 Migros'ta her kademede 20 bin kadın görev yapıyor
Migros, yüzde 40 kadın çalışan oranıyla 20 bin kadın istihdam ederek, en fazla kadın çalışanı olan ilk üç şirket arasında yer alıyor.
- 01.03.2022 01 Mar 14:21 Migros Kadın Akademisi beşinci buluşmasını Çanakkale'de gerçekleştirdi
Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli, Samsun, Ankara, Eskişehir'in ardından Çanakkale'de gerçekleştirildi.
- 01.03.2022 01 Mar 10:43 Migros Yenişehirli üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak
Migros, Bursa Yenişehir Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Yenişehirli üreticilerden yaz döneminde toplamda 4 bin ton ürün alımı yapacak.
- 25.02.2022 25 Şub 18:51 Koç Holding'de görev değişimleri
Koç Holding'de gerçekleşecek organizasyon değişimi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu.
- 23.02.2022 23 Şub 09:44 Tüfekli gasp şüphelisi yakalandı
Tüfekli gasp şüphelisi yakalandıANTALYA Antalya'da zincir bir marketin şubesinde kasiyere pompalı tüfek gösterip bir miktar para çalan şüpheli 1 kilometre ileride saklandığı kümes içinde yakalandı.
- 22.02.2022 22 Şub 21:22 Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun
Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun Antalya'da zincir bir marketin şubesine giren, cerrahi maskeli şüpheli, çalışana pompalı tüfek gösterip kasadaki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.
- 22.02.2022 22 Şub 17:30 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, marketlerin fiyat artışlarının sorumlusuymuş gibi suçlandığını belirterek, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı" dedi.
- 22.02.2022 22 Şub 08:15 Son 5 yılda 80 grevi ziyaret etti! Bu yüzden reklam anlaşmaları bozuldu! Haluk Levent umursamıyor: Sırada Yemeksepeti var!
Market zinciri Migros'taki ücret zamlarına karşı yapılan eylemlerde arabuluculuk yapan ve işçilerin taleplerinin karşılanmasını sağlayan sanatçı Haluk Levent, "Sırada Yemeksepeti var" dedi.
- 21.02.2022 21 Şub 20:52 İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu
Migros depo çalışanları, maaşlarına yapılan yüzde 8'lik zammı yeterli bulmadıkları için günlerdir eylem yapıyorlardı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in arabuluculuk yapmasıyla istedikleri sonucu alan 257 işçi, mesleğine geri dönerken en düşük işçi maaşı da 5 bin 125 lira olarak belirlendi.
- 21.02.2022 21 Şub 13:42 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
Migros işçilerinin eyleminin kazanımla sonuçlanmasının ardından bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort; "Gülabi abi işe dön" dedi.
- 21.02.2022 21 Şub 10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Migros'ta işçilerle işveren arasında yaşanan sorunun çözüme kavuştuğunu duyurdu. Migros ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Esenyurt Dağıtım Merkezi'nin çalışanları, yakın diyaloğumuzla işinin başına dönme kararı almıştır. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
- 21.02.2022 21 Şub 01:16 20 Şubat 2022 Haberleri
20 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- 20.02.2022 20 Şub 23:17 Bir açıklama da Migros işçilerinden! Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar!
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Migros çalışanlarının günlerdir devam eden eylemleriyle ilgili "Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık. 8 saat sürdü. Ve tüm sorunlar çözüldü" açıklamasını yapmıştı. Bir açıklamada DGD-SEN'in sosyal medya hesabından geldi.
- 20.02.2022 20 Şub 22:23 Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Migros çalışanlarının günlerdir devam eden eylemleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Levent, "Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık. 8 saat sürdü. Ve tüm sorunlar çözüldü" açıklamasını yaptı.
- 20.02.2022 20 Şub 14:20 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır" ifadelerini kullandı. Bu açıklaması Migros işçilerini akıllara getirdi.
- 20.02.2022 20 Şub 14:08 İstanbul Emniyet'inden 'Migros Eylemine' dair açıklama
Migros'da zam talebinde bulunan işçiler Beykoz'da Hidiv Kasrı Caddesi'nde toplanarak eylem gerçekleştirdi.
- 20.02.2022 20 Şub 12:34 İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
ÇALIŞTIKLARI market zincirinden aldıkları zamlarda iyileştirme talebiyle Beykoz'da eylem yapan ve gözaltına alınan 68 işçi serbest bırakıldı.
- 20.02.2022 20 Şub 11:40 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü: Basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzdü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden, Migros işçileriyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
- 20.02.2022 20 Şub 01:16 19 Şubat 2022 Haberleri
19 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- 19.02.2022 19 Şub 19:27 Halk da Migros'u boykot etti! Markete giren vatandaşlar işçilerin taleplerini anlattı
Günlerdir devam eden eylemde Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözaltına alınmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. İzmir Bornova'daki bir Migros'a giren vatandaşlar, işçilerin sorunlarını sıralayarak destek istedi.
- 19.02.2022 19 Şub 17:58 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
Haklarını istedikleri için işten çıkarılan Migros işçileri, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaptıkları için gözaltına alındı. Olayın sembolü haline gelen Gülabi Aksu'dan ise gözaltına alındıktan sonra ilk açıklama geldi. Aksu, "Daha önce 4 liraya aldığım süt olmuş 11 TL. Biz kuru ekmek yeriz de ya çocuklar?" sözlerine yer verdi.
- 19.02.2022 19 Şub 16:59 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
Maaşlarına zam istedikleri için işten çıkarılan Migros işçilerin eylemi günlerdir devam ediyordu. Depo çalışanları dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini devam ettirdi. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi gözaltına aldı. On binlerce kullanıcı sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptı. İşçinin hakkını teslim edene kadar Migros'tan alışveriş yapmayacağını söyledi.
- 19.02.2022 19 Şub 15:59 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
Migros işçilerinin hak arayışları tartışması büyüyor. Patron Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eylemde gözaltına alınan işçi Gülabi Aksu'nun gözyaşlarını görenler sosyal medyada tepki yağdırmıştı. Çalışma Bakanlığı Migros'a soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da Gülabi Aksu'nun yanında olduklarını duyurdu.
- 19.02.2022 19 Şub 14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi gözaltına alırken işçilerden birinin gözyaşları yürekleri dağladı. O işçi Gülabi Aksu'ydu ve fotoğrafı iki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmedi.
- 19.02.2022 19 Şub 13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık." dedi. Migros depo çalışanları, aldıkları zammı yetersiz buldukları için eylem başlatmış, 100'e yakın işçi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
- 19.02.2022 19 Şub 13:44 Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
- 19.02.2022 19 Şub 13:40 Son dakika haber! Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin,...
Son dakika haberleri: Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."
- 19.02.2022 19 Şub 11:32 Ters kelepçelenerek gözaltına alınmışlardı! Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri serbest!
Düşük zamlara karşı eylem yapan Migros işçileri, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde açıklama yaptığı sırada ters kelepçeyle gözaltına alındı. İşçiler daha sonra serbest bırakıldı.
- 19.02.2022 19 Şub 00:59 Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı
Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı.
- 18.02.2022 18 Şub 17:54 Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı
Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı -Migros'a karşı eylem yapan işçiler anonsa rağmen dağılmayınca gözaltına alındı Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı.
- 15.02.2022 15 Şub 12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
Yüzde 7'lik KDV indirimi öncesi market zincirlerinin fiyat artırımına gittiğini ifade eden TGRT Haber anchormanı Ekrem Açıkel, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ekrem Açıkel, "Bu marketlere güç mü yetmiyor? Niye böyle?" açıklamalarında bulundu.
- 14.02.2022 14 Şub 15:44 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son dakika! KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin ardından tüm gözler, indirimi etiketlere yansıtacak zincir marketlere çevrilmişti. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ayrı ayrı açıklama yayınlayarak yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlerine yansıttıklarını açıkladı.
- 13.02.2022 13 Şub 12:32 Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu'nun temelini atacak
İzmir'de Buca Metrosu'nun temeli yarın atılıyor.
- 13.02.2022 13 Şub 12:17 Migros'tan temizlik işçisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Migros, son zamanlarda gerek Esenyurt Dağıtım Merkezi'ndeki iddialar gerekse de mağazada çalışan bir işçisine ilişkin gerçek dışı paylaşımlarla kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini belirtti.
- 13.02.2022 13 Şub 11:45 ENAG ile TÜİK'in enflasyon rakamları arasındaki fark nereden kaynaklanıyor?
TÜİK'in Şubat başında açıkladığı yıllık resmi enflasyon yüzde 48,69 iken Enflasyon Araştırma Grubu'na göre nasıl yüzde 114,87 çıktı?
- 11.02.2022 11 Şub 18:06 Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 17 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.
- 11.02.2022 11 Şub 10:52 Migros'tan Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki çalışanlara ilişkin açıklama Açıklaması
Migros, " Herkesin geçim sıkıntısını anlıyoruz.
- 09.02.2022 09 Şub 17:41 US Grup'tan Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki "faaliyetlere" ilişkin açıklama
US Grup tarafından işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'nde çalışanların maaş zammına ilişkin yetkisiz kişilerce yanlış bilgilendirme yapıldığı ve gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğu bildirildi.
- 04.02.2022 04 Şub 00:59 Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı
Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan işçiler, maaşlarına yapılan zammı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı.
- 03.02.2022 03 Şub 18:00 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
Migros'un Esenyurt'ta bulunan deposunda çalışanlar iş bıraktı. İşçiler kendilerine yüzde 8 oranında zam yapıldığını belirtirken, depoyu işleten taşeron şirketten de bir açıklama geldi. Yüzde 8'lik zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten şirket, "Çalışanların 2021 yılı brüt ücretlerine, minimum 2022 asgari ücret seviyesinde olmak üzere, ortalamada %39 artış gerçekleşmiş, prim gelirleri ile beraber tüm çalışanların toplam brüt gelirleri ortalama %54 artmıştır." ifadelerini kullandı.
- 03.02.2022 03 Şub 17:59 Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı
Migros deposunda çalışanlar iş bırakma eylemi başlattıİSTANBUL Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan işçiler, maaşlarına yapılan zammı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı.
- 03.02.2022 03 Şub 12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
İstanbul'da Migros Esenyurt Deposu'nda çalışan DGD-SEN üyesi işçiler, asgari ücret dayatmasına karşı iş bırakma eylemi başlattı. DGD-SEN Genel Başkanı yapığı açıklamada, "Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor!" dedi.
- 03.02.2022 03 Şub 12:21 Türkiye'nin "En Etkin 50 CFO'su" belli oldu
DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye'nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları açıklandı.
- 26.01.2022 26 Oca 15:16 Garanti BBVA'nın uçuran kartı Shop&Fly 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı
Garanti BBVA'nın uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştüren kredi kartı Shop&Fly 3. yılını kutluyor. Mil kazanım koşullarını son derece anlaşılır tutan Shop&Fly ile 1 TL alışverişe en az 1 mil, kazanılıyor. Biriktirilen her 100 mil 1 TL sayılıyor ve kart sahipleri biriktirdikleri millerle ne kadarlık harcama yapabileceklerini kolayca hesaplayabiliyor.
- 25.01.2022 25 Oca 16:53 PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı.
- 25.01.2022 25 Oca 16:23 PFDK, Marius Sumudica'ya bir maç men cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Marius Sumudica'ya bir maç men cezası verdi.
- 24.01.2022 24 Oca 11:07 Migros Ordu'ya yumurta üssü kurdu
Migros, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi (BHA) iş birliğiyle Ordu'da organik yumurta üretimine başladı.
- 19.01.2022 19 Oca 17:01 Rekabet Kurumu'ndan topla-dağıt kartellerinin işleyişine ilişkin video
Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulunun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.
- 19.01.2022 19 Oca 14:14 Zincir marketlere cezaya neden olan diyaloglar Rekabet Kurulunun gerekçeli kararına yansıdı
Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulunun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.
- 19.01.2022 19 Oca 10:42 Zincir marketlerin zam yazışmaları ortaya çıktı: Abi bu ne şaka mısınız, fiyatı neden geri çektiniz?
Rekabet Kurumu, 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya kestiği 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda organize şekilde yapılan zam yazışmaları yer aldı. 5 zincir marketin ve tedarikçi firmanın fiyat artırmak için birlikte hareket ettiği görülürken, yazışmalarda "Abi bu ne şaka mısınız, fiyatı neden geri çektiniz?" gibi birbirlerine sordukları ortaya çıktı. Ayrıca tedarikçinin de zam yapmayan marketleri uyardığı görülüyor.
- 19.01.2022 19 Oca 10:14 5 zincir marketin 2,7 milyar lira ceza aldığı soruşturmanın gerekçeli kararı yayımlandı
Rekabet Kurulu, 5 zincir markete verilen toplam 2,7 milyar liralık idari para cezasının gerekçeli kararını yayımladı.
- 19.01.2022 19 Oca 09:31 Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler
Market fiyatlarında yaşanan artışta organize yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda bir tedarikçi, zam yapmayan marketleri uyarıyor, sık sık fiyatlar için 'organize olalım' çağrısında bulunuyor.