Son Dakika Ölü Haberleri

- 15:46 HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE VE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
ANTALYA'nın Muratpaşa hafif ticari araç önce otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı.
- 14:54 İtalya'nın İschia Adası'nda Toprak Kayması Can Aldı
ROMA, 27 Kasım (Xinhua) -- Fotoğrafta, İtalya'nın İschia Adası'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar görmüş araçlar görülüyor, 26 Kasım 2022.
- 11:11 Niğde'de asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü
Niğde'de düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü.
- 08:43 Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
- Dün Dün 23:28 OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
KAYSERİ'de, otomobilin iş makinesine arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü.
- Dün Dün 23:01 Şemdinli'de, korucuların nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düştü; 3 yaralı
HAKAKRİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde nöbet tutan güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgeye yıldırım düştü.
- Dün Dün 18:47 Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Dün Dün 12:54 Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 10 Kişinin Öldüğü Yangın Hakkında Soruşturma Yürütülüyor
URUMQİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Perşembe günü yangın çıktı.
- Dün Dün 05:11 Brezilya'daki polis operasyonlarında 10 kişi öldü
BUENOS Brezilya'da gecekondu mahallelerinde uyuşturucu kaçakçıları ve suç örgütlerine karşı yürütülen polis operasyonlarında 10 kişi öldü, 2'si polis 10 kişi yaralandı.
- Dün Dün 03:48 Samsun'da silahlı saldırı! BTP ilçe başkanı dahil 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin Büyük Türkiye Partisi (BTP) Canik İlçe Başkanı olduğu ve yaralılardan birinin ise yine anı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu belirlendi.
- Dün Dün 01:27 Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- 25.11.2022 25 Kas 23:51 Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetti
Sudan'ın batısındaki Darfur'un Cebel Marra bölgesinde, Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan silahlı çatışmada 40 kişi öldü.
- 25.11.2022 25 Kas 23:06 İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki gösterilerde en az 4 kişi öldü
- İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki gösterilerde en az 4 kişi öldü İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde cuma namazı sonrası başlayan protestolara polis müdahalesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.
- 25.11.2022 25 Kas 21:46 Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eczanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
- 25.11.2022 25 Kas 18:55 Yemen'de Husilerin İHA saldırısında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı
Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Dali vilayetinde askeri bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 asker öldü, 3 asker yaralandı.
- 25.11.2022 25 Kas 12:33 Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
- 25.11.2022 25 Kas 11:49 Antalya'da trafoya çarpan otomobildeki 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafoya çarpan otomobildeki 3 çocuktan biri öldü, 2'si ağır yaralandı.
- 24.11.2022 24 Kas 22:31 Malatya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki iki kardeşten biri öldü
Malatya'nın Pötürge ilçesinde uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
- 24.11.2022 24 Kas 22:00 SİLVAN'DA GÖÇER ÇADIRI YANDI 55 KOYUN ÖLDÜ
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırda çıkan yangının koyun sürüsünün bulunduğu çadıra sıçramasıyla 55 koyun öldü.
- 24.11.2022 24 Kas 20:48 Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü
- Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü Rusya'nın Krasnodar bölgesinde çevresine ateş açarak 3 kişiyi öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.
- 24.11.2022 24 Kas 15:06 Sivas'ta otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Sivas'ta komşular arasında otopark yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurulan 1 kişi öldü.
- 24.11.2022 24 Kas 12:42 Tkdf, Kadın Cinayetleri Verilerini Açıkladı. "En Sevdikleri Kişi Neden Kadınları Katlediyor? Bu Sorunun Cevabı, Eşitsizlik"
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2022’de 11 Kasım’a kadar toplam 327 kadın cinayeti işlendi. Veriler, kadınların en fazla ilişki yaşadığı kişi, boşanma ya da ayrılma aşamasında olduğu kişi, boşandığı ya da ayrıldığı kişi ve aile içinden bir kişi tarafından öldürüldüğünü ortaya koyuyor. Açıklamada, “‘Kadınları kimler katletti’ diye baktığımızda ise en sevdikleri çıkıyor karşımıza. Sorgulamalıyız. Neden en sevdikleri kişi kadınları katlediyor? Bu sorunun cevabını biz eşitsizlik olarak değerlendiriyoruz” denildi.
- 24.11.2022 24 Kas 12:25 Çin, 38 Kişinin Öldüğü Fabrika Yangını İçin Bir Soruşturma Ekibi Kurdu
ZHENGZHOU, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin kabinesi olan Devlet Konseyi, Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinde bir fabrikada yaşanan yangın için bir soruşturma ekibi kurulmasını kararlaştırdı.
- 23.11.2022 23 Kas 23:23 Zonguldak'ta iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi öldü
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 23.11.2022 23 Kas 22:23 Yemen'de Husilerin İHA saldırısında 2 asker öldü, 3 asker yaralandı
Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde askeri bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 asker öldü, 3 asker yaralandı.
- 23.11.2022 23 Kas 22:13 Bursa'da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
BURSA'da şerit ihlali yapan otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- 23.11.2022 23 Kas 21:51 Geri manevra yapan kamyon otomobilin üzerine çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
- 23.11.2022 23 Kas 11:53 GİLGİT-BALTİSTAN - Pakistan'da "dağların kralı" Nanga Parbat
Pakistan'da dağcıların "katil dağ", bölge halkının ise "dağların kralı" olarak isimlendirdiği dünyanın en yüksek 9'uncu dağı Nanga Parbat, tırmanış açısından fazlasıyla tehlikeli olmasına rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
- 23.11.2022 23 Kas 11:13 İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ 1 YARALI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 23.11.2022 23 Kas 10:39 ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı bir saldırgan, akşam saatlerinde süpermarkette bulunanlara ateş açtı.
- 23.11.2022 23 Kas 01:41 Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 22.11.2022 22 Kas 22:11 Takla atan otomobildeki aynı aileden 3 öldü, 2 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki aynı aileden 3 öldü, 2 kişi yaralandı Ailesinden 3 kişiyi kaybeden sürücü şoka girdi Yaralı sürücünün "Karım öldü" feryatları, yürekleri dağladı Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
- 22.11.2022 22 Kas 21:26 Takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- 22.11.2022 22 Kas 17:28 Birlikte yaşadığı kadını, araba ile kasten çarparak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Muğla'nın Fethiye ilçesinde birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Özcan Oğuz, son sözünde "Takdir mahkemenizindir" dedi.
- 22.11.2022 22 Kas 16:03 Fransa'da bu yıl kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 2 bin 816 kişi yaşamını yitirdi
ANKARA (AA) Fransa'da 1900 yılından beri tarihin en yüksek ikinci sıcaklarının yaşandığı yaz döneminde, bu yüzden 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- 22.11.2022 22 Kas 14:59 Garo Paylan'dan Bakar Akar'a: "Ceylanpınar'da İki Polisimiz Öldürüldüğü Zaman Bu İstihbaratı Veren Alçakların Darbeci Olduğunu Görmediniz"
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Taksim'de 6 yurttaşın yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısının ifadelerini okuyup okumadığını sordu. Paylan, Akar'a; "Ne diyor ifadelerinde; 'Üç kardeşim ÖSO'da (Özgür Suriye Ordusu) öldü' diyor. 'Şu anda bir kardeşim daha ÖSO'da savaşıyor, yaralandı ÖSO'ya döndü' diyor. 'Diğer kardeşlerimi de öldürmekle tehdit ettiler' diyor. Ya kendi ifadesinde bile bağlantılarına bakıyorsunuz, getiren kişinin ağabeyi ÖSO'da, öbürünün kardeşi ÖSO'da, MÜSİAD bağlantıları, MHP bağlantısı geçiyorum, o konuda eğer ki bir HDP'li çıksaydı ne olurdu? Kıyamet kopardı. Bu kadar şaibe var ortada, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ceylanpınar'da yaptığınızı yapıyorsunuz. Okuyamadınız" dedi. Paylan, Akar'ı, "Siz o dinamiği görmediniz. Etrafınızdaki FETÖ'cüleri görmediniz. Ceylanpınar'da iki polisimiz öldürüldüğü zaman bu istihbaratı veren alçakların darbeciler olduğunu görmediniz" sözleriyle eleştirdi.
- 22.11.2022 22 Kas 13:16 Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Destek-Ladik karayolu civarında bir otomobil dere yatağına uçtu.
- 22.11.2022 22 Kas 10:14 Çin'in Henan Eyaletindeki Fabrikada Çıkan Yangında 36 Kişi Öldü, 2 Kişi İse Kayıp
Çin'in merkezindeki Henan eyaletinde yer alan Anyang şehrinin Wenfeng bölgesinde yerel makamların Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi öğleden sonra bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi öldü, 2 kişi ise halen kayıp.Yangının Pazartesi günü ticari bir şirketin fabrikasında saat 16.
- 22.11.2022 22 Kas 09:47 Duhok'ta gaz patlaması: 4 ölü, 33 yaralı
- Duhok'ta gaz patlaması: 4 ölü, 33 yaralı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentindeki bir binanın gaz tankında meydana gelen patlama sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
- 22.11.2022 22 Kas 09:33 Refüje çarpan otomobilden yola düşen kişi başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 22.11.2022 22 Kas 05:31 Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 21.11.2022 21 Kas 22:55 Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 21.11.2022 21 Kas 19:00 Karkamış'a roketli saldırı: 2 ölü, 10 yaralı (10)- Yeniden
Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Karkamış'a roketli saldırı' başlıklı haberlerimizi son gelişmelerle birlikte ölü sayısını da düzelterek yeniden geçiyoruz.
- 21.11.2022 21 Kas 18:55 Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.
- 21.11.2022 21 Kas 18:30 KARKAMIŞ'A ROKETLİ SALDIRI 2 ÖLÜ, 10 YARALI
GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine, PKKYPG'li teröristler tarafından roket ve havan saldırısı düzenlendi.
- 21.11.2022 21 Kas 17:39 Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- 21.11.2022 21 Kas 16:43 Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanlar korkudan titredi
Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bulunan Finochietto Sanatorium hastanesinde, birkaç gün önce ölen kadının hastaneye ziyaret ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri herkesi şoke etti. Güvenlik görevlisine doktorun odasını soran kadının daha önce öldüğü ortaya çıktı.
- 21.11.2022 21 Kas 14:20 İsrail askerlerinin saldırısında 18 yaşındaki Filistinli öldü
- İsrail askerlerinin saldırısında 18 yaşındaki Filistinli öldü İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de düzenlediği saldırıda 18 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- 21.11.2022 21 Kas 12:28 Gaziantep'e roketli saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Gaziantep'e roketli saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roketten 5'i Karkamış ilçesine isabet ederken, 2'sinin ise Cerablus'a düştüğü öğrenildi.
- 21.11.2022 21 Kas 04:49 Kolombiya düzensiz silahlı grupların çatışmasında 18 kişi öldü
Kolombiya'da, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle "sınır komandoları" isimli silahlı grup arasında çıkan çatışmada 18 kişi öldü.