Son Dakika Ölü Haberleri

14:54 İtalya'nın İschia Adası'nda Toprak Kayması Can Aldı ROMA, 27 Kasım (Xinhua) -- Fotoğrafta, İtalya'nın İschia Adası'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar görmüş araçlar görülüyor, 26 Kasım 2022.

08:43 Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

23:28 OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ KAYSERİ'de, otomobilin iş makinesine arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü.

23:01 Şemdinli'de, korucuların nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düştü; 3 yaralı HAKAKRİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde nöbet tutan güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgeye yıldırım düştü.

05:11 Brezilya'daki polis operasyonlarında 10 kişi öldü BUENOS Brezilya'da gecekondu mahallelerinde uyuşturucu kaçakçıları ve suç örgütlerine karşı yürütülen polis operasyonlarında 10 kişi öldü, 2'si polis 10 kişi yaralandı.

03:48 Samsun'da silahlı saldırı! BTP ilçe başkanı dahil 2 kişi hayatını kaybetti Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin Büyük Türkiye Partisi (BTP) Canik İlçe Başkanı olduğu ve yaralılardan birinin ise yine anı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu belirlendi.

01:27 Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

23:51 Sudan'ın batısındaki çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetti Sudan'ın batısındaki Darfur'un Cebel Marra bölgesinde, Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan silahlı çatışmada 40 kişi öldü.

23:06 İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki gösterilerde en az 4 kişi öldü - İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki gösterilerde en az 4 kişi öldü İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde cuma namazı sonrası başlayan protestolara polis müdahalesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

21:46 Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eczanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

18:55 Yemen'de Husilerin İHA saldırısında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Dali vilayetinde askeri bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 asker öldü, 3 asker yaralandı.

22:31 Malatya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki iki kardeşten biri öldü Malatya'nın Pötürge ilçesinde uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

22:00 SİLVAN'DA GÖÇER ÇADIRI YANDI 55 KOYUN ÖLDÜ DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırda çıkan yangının koyun sürüsünün bulunduğu çadıra sıçramasıyla 55 koyun öldü.

20:48 Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü - Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü Rusya'nın Krasnodar bölgesinde çevresine ateş açarak 3 kişiyi öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.

15:06 Sivas'ta otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü Sivas'ta komşular arasında otopark yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurulan 1 kişi öldü.

12:42 Tkdf, Kadın Cinayetleri Verilerini Açıkladı. "En Sevdikleri Kişi Neden Kadınları Katlediyor? Bu Sorunun Cevabı, Eşitsizlik" Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2022’de 11 Kasım’a kadar toplam 327 kadın cinayeti işlendi. Veriler, kadınların en fazla ilişki yaşadığı kişi, boşanma ya da ayrılma aşamasında olduğu kişi, boşandığı ya da ayrıldığı kişi ve aile içinden bir kişi tarafından öldürüldüğünü ortaya koyuyor. Açıklamada, “‘Kadınları kimler katletti’ diye baktığımızda ise en sevdikleri çıkıyor karşımıza. Sorgulamalıyız. Neden en sevdikleri kişi kadınları katlediyor? Bu sorunun cevabını biz eşitsizlik olarak değerlendiriyoruz” denildi.

12:25 Çin, 38 Kişinin Öldüğü Fabrika Yangını İçin Bir Soruşturma Ekibi Kurdu ZHENGZHOU, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin kabinesi olan Devlet Konseyi, Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinde bir fabrikada yaşanan yangın için bir soruşturma ekibi kurulmasını kararlaştırdı.

23:23 Zonguldak'ta iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi öldü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

22:23 Yemen'de Husilerin İHA saldırısında 2 asker öldü, 3 asker yaralandı Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde askeri bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 asker öldü, 3 asker yaralandı.

22:13 Bursa'da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı BURSA'da şerit ihlali yapan otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

11:53 GİLGİT-BALTİSTAN - Pakistan'da "dağların kralı" Nanga Parbat Pakistan'da dağcıların "katil dağ", bölge halkının ise "dağların kralı" olarak isimlendirdiği dünyanın en yüksek 9'uncu dağı Nanga Parbat, tırmanış açısından fazlasıyla tehlikeli olmasına rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

11:13 İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ 1 YARALI 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

22:11 Takla atan otomobildeki aynı aileden 3 öldü, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobildeki aynı aileden 3 öldü, 2 kişi yaralandı Ailesinden 3 kişiyi kaybeden sürücü şoka girdi Yaralı sürücünün "Karım öldü" feryatları, yürekleri dağladı Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

17:28 Birlikte yaşadığı kadını, araba ile kasten çarparak öldüren sanığa müebbet hapis cezası Muğla'nın Fethiye ilçesinde birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Özcan Oğuz, son sözünde "Takdir mahkemenizindir" dedi.

16:03 Fransa'da bu yıl kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 2 bin 816 kişi yaşamını yitirdi ANKARA (AA) Fransa'da 1900 yılından beri tarihin en yüksek ikinci sıcaklarının yaşandığı yaz döneminde, bu yüzden 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

14:59 Garo Paylan'dan Bakar Akar'a: "Ceylanpınar'da İki Polisimiz Öldürüldüğü Zaman Bu İstihbaratı Veren Alçakların Darbeci Olduğunu Görmediniz" HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Taksim'de 6 yurttaşın yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısının ifadelerini okuyup okumadığını sordu. Paylan, Akar'a; "Ne diyor ifadelerinde; 'Üç kardeşim ÖSO'da (Özgür Suriye Ordusu) öldü' diyor. 'Şu anda bir kardeşim daha ÖSO'da savaşıyor, yaralandı ÖSO'ya döndü' diyor. 'Diğer kardeşlerimi de öldürmekle tehdit ettiler' diyor. Ya kendi ifadesinde bile bağlantılarına bakıyorsunuz, getiren kişinin ağabeyi ÖSO'da, öbürünün kardeşi ÖSO'da, MÜSİAD bağlantıları, MHP bağlantısı geçiyorum, o konuda eğer ki bir HDP'li çıksaydı ne olurdu? Kıyamet kopardı. Bu kadar şaibe var ortada, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ceylanpınar'da yaptığınızı yapıyorsunuz. Okuyamadınız" dedi. Paylan, Akar'ı, "Siz o dinamiği görmediniz. Etrafınızdaki FETÖ'cüleri görmediniz. Ceylanpınar'da iki polisimiz öldürüldüğü zaman bu istihbaratı veren alçakların darbeciler olduğunu görmediniz" sözleriyle eleştirdi.

13:16 Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Destek-Ladik karayolu civarında bir otomobil dere yatağına uçtu.

10:14 Çin'in Henan Eyaletindeki Fabrikada Çıkan Yangında 36 Kişi Öldü, 2 Kişi İse Kayıp Çin'in merkezindeki Henan eyaletinde yer alan Anyang şehrinin Wenfeng bölgesinde yerel makamların Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi öğleden sonra bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi öldü, 2 kişi ise halen kayıp.Yangının Pazartesi günü ticari bir şirketin fabrikasında saat 16.

09:47 Duhok'ta gaz patlaması: 4 ölü, 33 yaralı - Duhok'ta gaz patlaması: 4 ölü, 33 yaralı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentindeki bir binanın gaz tankında meydana gelen patlama sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

05:31 Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

18:55 Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

17:39 Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16:43 Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanlar korkudan titredi Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bulunan Finochietto Sanatorium hastanesinde, birkaç gün önce ölen kadının hastaneye ziyaret ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri herkesi şoke etti. Güvenlik görevlisine doktorun odasını soran kadının daha önce öldüğü ortaya çıktı.

14:20 İsrail askerlerinin saldırısında 18 yaşındaki Filistinli öldü - İsrail askerlerinin saldırısında 18 yaşındaki Filistinli öldü İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de düzenlediği saldırıda 18 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

12:28 Gaziantep'e roketli saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Gaziantep'e roketli saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roketten 5'i Karkamış ilçesine isabet ederken, 2'sinin ise Cerablus'a düştüğü öğrenildi.