Otomobil satışlarında otomatik vites payı ağustosta yüzde 97\'ye çıktı

Otomobil satışlarında otomatik vites payı ağustosta yüzde 97'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağustos ayı otomobil satışlarında otomatik vitesli araçların payı yüzde 97'ye, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 3'e ulaştı. Satılan 100 otomobilden 97'sinin otomatik vitesli olması, özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafik ve dur-kalk sürüşün sürücüleri otomatik vitesli araçlara yönlendirdiğini gösterdi.
Ağustos ayı otomobil satışlarında otomatik vitesli araçların payı yüzde 97'ye çıktı. Manuel vitesli araçların payı ise yalnızca yüzde 3 oldu.
Satılan 100 otomobilden 97'sinin otomatik vitesli olması, sürücü tercihlerindeki değişimi gösterdi. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafik, dur-kalk sürüş ve kullanım kolaylığı sürücüleri otomatik vitesli araçlara yönlendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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