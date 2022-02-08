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11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ÖTV muafiyeti talebi - Son Dakika

11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ÖTV muafiyeti talebi

08.02.2022 14:48
11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ÖTV muafiyeti talebi

11 büyükşehir belediye başkanı ortak bir açıklamada bulunarak mevcut ekonomik koşulların yerel yönetimleri hizmet üretme konusunda zorlar hale getirdiğini ve özellikle toplu taşımada kullanılan yakıtlar için ÖTV muafiyeti tanınması gerektiği belirtildi.

11 büyükşehir belediye başkanı ortak bir açıklamada bulunarak mevcut ekonomik koşulların yerel yönetimleri hizmet üretme konusunda zorlar hale getirdiğini ve özellikle toplu taşımada kullanılan yakıtlar için ÖTV muafiyeti tanınması gerektiği belirtildi.

11 Büyükşehir Belediye Başkanı önceki gün telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de aralarında bulunduğu 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak bir deklarasyon yayınladı.

Ülkede yaşanan ekonomik zorlukların ve art arda gelen fiyat artışlarının doğrudan yerel yönetimleri, dolayısıyla da vatandaşları olumsuz yönde etkileme riski taşıdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "27 Ocak 2022 tarihinde 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yayınladığımız ortak deklarasyonda, vatandaşlarımızı fiyat artışından korumak adına, bir dizi öneriyi merkezi idareye sunmuştuk. Bu önerilere yönelik bugüne dek herhangi bir açıklama gelmediği gibi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de bu konuya gözlerini kapattığını üzülerek görmekteyiz. Bugün geçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yenileme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır"

Büyükşehir Belediyelerinin faaliyet gösterdiği pek çok alanda, yılbaşından önce ve sonra ciddi fiyat artışının olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında yoğun olarak kullandığı bu hizmet kalemlerinde ciddi artışlar, yerel yönetimleri hizmet üretmede zorlar hale gelmiş, gelecek günlerle ilgili kaygılar oluşturmuştur. Ulaşım hizmetlerinde, özellikle metro-tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen artışlar, lastik taşıtlı ulaşımda motorine sık sık gelen yoğun zamlarla, toplu taşımadaki fiyat artışları şimdiden kadük hale gelmiştir. Ülkedeki ekonomik zorlukları ve azalan alım gücünü de göz önünde bulundurarak, vatandaşlarımızı korumak adına, merkezi yönetim tarafından bazı kararların alınmasını elzem olarak görüyoruz"

Türkiye toplam nüfusunun yarısı kadar nüfusa, çeşitli hizmetler ulaştıran 11 Büyükşehir Başkanı olarak bir önceki deklarasyonda dile getirdikleri talepleri bir kez daha tekrarlama ihtiyacı duyduklarını ifade eden başkanlar, "Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir. Yine toplu taşımada yoğun tüketilen elektrik maliyetlerinde belediyeler için yeni ve avantajlı bir tarifeye geçilmesi gerekmektedir. Burada belirtmek isteriz ki;2019 yılından bugüne elektrik fiyatlarındaki artış, yüzde 300'e ulaşmıştır. Unutmamak gerekir ki; elektrik fiyatlarındaki artış doğrudan su maliyetlerini artırmaktadır. Su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketimidir. İdarelerimizin vatandaşa su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmelidir. Çünkü bir önceki yıla su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3 kata çıkmıştır. Aynı şekilde 2019 yılından bugüne yüzde 113 oranında fiyat artışı yaşanan doğalgazda da belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz" denildi. - MUĞLA

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Türkiye, Muğla, ÖTV, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ÖTV muafiyeti talebi - Son Dakika


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