11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar - Son Dakika
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Politika

11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar

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Terörsüz Türkiye adımı ile başlayan MHP ve DEM Parti'nin yumuşama süreci tam gaz devam ediyor. Son olarak 23 Nisan resepsiyonunda iki partinin tarafları yan yana geldi. DEM Parti'nin 11 yıl sonra ilk kez katıldığı resepsiyonda, MHP'lilerle tokalaşıp kısa süreli sohbet ettiği görüldü.

23.04.2025 21:34
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Genel Kurul'da gerçekleşen özel oturumun arından, partililer 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi.

YUMUŞAMA İKLİMİ SÜRÜYOR: 11 YIL SONRA RESEPSİYONA KATILDI

Terörsüz Türkiye açılımı sonrası MHP ve DEM Parti arasında başlayan 'yumuşama iklimi' sürmeye devam ediyor. DEM Parti 11 yıl sonra ilk kez resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda MHP ve DEM Parti milletvekilleri tokalaştı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Tarihler 1 Ekim 2024 tarihini gösterdiğinde TBMM 28. dönem 3. yasama yılı açılış töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması gündem oldu. Bahçeli , "İktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir" demişti.

11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar

Bahçeli'nin sözleri sonrası 2 Ekim'de DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise, "Evet, dünyada barış isterken, kendi ülkenizde barış istemediğinizde bu bir paradokstur. O anlamıyla ülkede de barış, dünyada da barış, bölgede de barış demek gerekiyor ve bunun için de gerekli adımları atmak, iyi niyet beyanlarının ötesine geçmek gerekiyor diye düşünüyoruz" ifadeleriyle yumuşama sürecinin adımı atılmış oldu.

BAHÇELİ'DEN TARİHİ ÇAĞRI

İlerleyen süreçte karşılıklı olarak devam konuşmaların ardından tarihler 22 Ekim 2024'ü gösterdiğinde Bahçeli tarihini bir çağrıda bulundu. MHP lideri grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması ve Meclis'te konuşma yapması önerisinde bulunarak, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın"ifadesini kullandı.

Tarihi çağrısı sonrası hem Türkiye hem de MHP ve DEM Parti yeni bir döneme giriş yaptı. Öcalan, İmralı'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakması çağrısında bulundu. MHP ve DEM Parti arasında ise buzlar erimeye devam etti.

11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar

İLK KEZ BAYRAMLAŞTILAR

Ramazan Bayramın'da DEM Parti heyeti ve MHP heyeti ilk kez bayramlaştı. MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakırhan'ın Bahçeli'ye, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

BAHÇELİ'DEN SIRRI SÜRREYA ÖNDER MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için "Sırrı Bey, Allah'ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle inşallah bu zor günleri atlatacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır" dedi.

11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
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Son Dakika Politika 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sus ceo:
    Kimler kimlerin elini sıkıyor tokalaşma yapıyor. Hani o ellerde asker kanı vardı, hani o eller kirliydi. Sizin gibi ikiyüzlü siyasetçiler koltuk uğruna asker katilinden bile medet umuyor sunuz. Acınacak hale geldiniz. 30 11 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Koltuk uğruna satılık vatan, satılık namus. 1 0 Yanıtla
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