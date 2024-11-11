14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu - Son Dakika
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Politika

14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

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Muhalefetin erken seçim çağrıları siyaset gündemindeki yerini korurken 14 anketin ekim ayı ortalamasının sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. "Anketlerin Anketi" olarak adlandırılan sıralamada CHP yüzde 31 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 29,6 ile AK Parti takip etti. Ekim ayı anket sonuçlarına göre 1,5 puanla en fazla oy kaybeden parti CHP olurken, MHP'nin 1 puan kaybettiği ankette AK Parti'nin sabit kalarak hiç oy kaybetmemesi dikkat çekti.

11.11.2024 14:32
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Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenmeye, muhalefet de çağrılarını yinelemeyi sürdürürken; anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

Araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeye devam ederken, son anketin sonucu dikkat çekti.

"ANKETLERİN ANKETİ"

ADA, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, AREA, ASAL, BETİMAR, HBS, ORC, ÖZDEMİR, PİAR,SAROS, SERAR, SONAR, SPECTRUM HOUSE, TOPLUM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ olmak üzere toplamda 14 şirketin ekim ayı verilerinin ortalamasını baz alan anketin sonucu, MDRaporlar tarafından açıklandı.

"Anketlerin Anketi" olarak adlandırılan ortalama sonuçlara göre, ekim ayında ilk sırada yüzde 31 oyla CHP yer aldı. Anket sonucuna göre CHP yüzde 1,5 oy kaybetti. En fazla oy kaybeden partinin CHP olduğu görüldü.

AK PARTİ'NİN OYLARI SABİT KALDI

Yüzde 29,6'lık oy oranı ile listede ikinci sırada yer alan AK Parti'nin oylarının sabit kalarak oy kaybetmemesi dikkat çekti. CHP dışında oy kaybeden diğer partiler ise MHP ve TİP oldu. Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ile dikkatleri üzerine çeken MHP, yüzde 1 oy kaybetti. TİP'in kaybettiği oy oranı ise yüzde 2 oldu.

HANGİ PARTİLERİN OYU ARTTI?

DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ise oylarını artıran partiler arasında yer aldı.

14 anketin verilerine göre partilerin oy oranları ise şöyle:

  • CHP 31,0
  • AK PARTİ 29,6
  • DEM Parti 9,4
  • MHP 9,1
  • İYİ Parti 5,3
  • YRP 5,1
  • Zafer Partisi 5,0
  • TİP 1,5
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

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Son Dakika Politika 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Aytekin:
    Hikaye Reis gene kazanır rahat olun yaslanın izleyin 73 95 Yanıtla
  • Murat:
    PKK destekçisi S.Demirtaşın izinden giden CHP her zaman kaybetmeye mahkum 59 66 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe %14-15 58 34 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Saray ve fetönün kumpasi ise yaramis 26 28 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    bu anketi yapan firma acaba kaç para aldı da Akp oy kaybetmemiş. Akp nin işi bitti. emekliler olarak tarihe gomecegiz 28 24 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akpmhpkk 20 27 Yanıtla
  • Taner:
    Ocalani meclise gelsin konussun diyen parti daha ikinci partiyse suc bu milletin 27 14 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Özgür Özel en az %10 oy kaybettirdi. 12 15 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Ya komiksiniz harbiden bu kadar yalan algi olusturulmaya calisilmaz yendes haber kanali. Merak ediyorum 10 senedir oy kaybeden partinin haberini kac kere yaptiniz? Birinci parti ana muhalefet partisi aloooo 0 0 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    bunları ananizla mi yapıyorsunuz kimse CHP den hir bok olacağını düşündüğü yok 0 0 Yanıtla
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