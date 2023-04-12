Adaylık kararından vaz mı geçti? AK Parti'den milletvekili adaylığını açıklayan Necmi Kadıoğlu hakkındaki iddia olay yarattı

Evden çıkmamak için diş kliniği bile yaptıran uyuşturucu baronu bir detayı fena atlamış

13 yıldır sürdürdüğü Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterildi.

BAZI KESİMLER KARŞI ÇIKTI

Koltuğunu 5 yıl önce flaş bir kararla bırakan Necmi Kadıoğlu'nun siyasete geri dönüşü büyük yankı uyandırdı. Partiye gönül veren bazı kesimler Kadıoğlu'nun adaylığının partiye zarar vereceğini savunuyor.

BOMBA İDDİA: ADAYLIK LİSTESİNDEN ÇEKİLDİ

Tartışmalar devam ederken Ankara kulislerinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulanlara göre; Kadıoğlu adaylık listesinden çekildi. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Kadıoğlu cephesinden henüz bir açıklama yapılmış değil.

GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Necmi Kadıoğlu'nun adı çok ciddi bir skandalla gündeme gelmişti. Kadıoğlu'nun kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkmış, bunun üzerine de görevinden 'sağlık sorunları' sebebiyle istifa etmişti.

TARTIŞMALI İFADELER KULLANMIŞTI

Kadıoğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde katıldığı bir etkinlikte "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…" ifadelerini kullanmıştı.