Adaylık kararından vaz mı geçti? AK Parti'den milletvekili adaylığını açıklayan Necmi Kadıoğlu hakkındaki iddia olay yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Adaylık kararından vaz mı geçti? AK Parti'den milletvekili adaylığını açıklayan Necmi Kadıoğlu hakkındaki iddia olay yarattı

12.04.2023 17:19

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun adaylık listesinden çekildiği ileri sürüldü. İddialar sonrası Kadıoğlu cephesinin yapacağı açıklama dört gözle bekleniyor.

13 yıldır sürdürdüğü Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterildi.

BAZI KESİMLER KARŞI ÇIKTI

Koltuğunu 5 yıl önce flaş bir kararla bırakan Necmi Kadıoğlu'nun siyasete geri dönüşü büyük yankı uyandırdı. Partiye gönül veren bazı kesimler Kadıoğlu'nun adaylığının partiye zarar vereceğini savunuyor.

BOMBA İDDİA: ADAYLIK LİSTESİNDEN ÇEKİLDİ

Tartışmalar devam ederken Ankara kulislerinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulanlara göre; Kadıoğlu adaylık listesinden çekildi. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Kadıoğlu cephesinden henüz bir açıklama yapılmış değil.

Adaylıktan çekildi mi? AK Parti'den milletvekili adayı olan Necmi Kadıoğlu hakkında bomba iddia

GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Necmi Kadıoğlu'nun adı çok ciddi bir skandalla gündeme gelmişti. Kadıoğlu'nun kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkmış, bunun üzerine de görevinden 'sağlık sorunları' sebebiyle istifa etmişti.

TARTIŞMALI İFADELER KULLANMIŞTI

Kadıoğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde katıldığı bir etkinlikte "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Necmi Kadıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adaylık kararından vaz mı geçti? AK Parti'den milletvekili adaylığını açıklayan Necmi Kadıoğlu hakkındaki iddia olay yarattı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Adaylık kararından vaz mı geçti? AK Parti'den milletvekili adaylığını açıklayan Necmi Kadıoğlu hakkındaki iddia olay yarattı
17:00 Adaylıktan çekildi mi? AK Parti'den milletvekili adayı olan Necmi Kadıoğlu hakkında bomba iddia
17:01 Uğurcan Çakır çok ağır konuştu! A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'a göndermede bulundu
16:55 Uğurcan Çakır açtı ağzını yumdu gözünü! A Milli Takım'ın hocası Kuntz'a olay gönderme: Neye göre seçiyor?
16:41 Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden 15-16 yaşındaki genç kız bakkalı bıçakladı
16:42 Sarıyer'de yakalanan ünlü uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya tutuklandı
16:41 Üsküdar'da taciz edildiğini söyleyen 15 yaşındaki genç kız bakkala bıçakla saldırdı
16:32 Seren Serengil'den 4 yıllık birlikteliğiyle ilgili dikkat çeken itiraflar: Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş
16:30 Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerine yüklendiler! Akşener ve Erdoğan'dan zehir zemberek konuşmalar
16:16 Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerini hedef aldılar! Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert ifadeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 17:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: Adaylık kararından vaz mı geçti? AK Parti'den milletvekili adaylığını açıklayan Necmi Kadıoğlu hakkındaki iddia olay yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement