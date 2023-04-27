Akşener miting alanındaki bir gruba sert çıktı: Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya - Son Dakika
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Akşener miting alanındaki bir gruba sert çıktı: Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya

27.04.2023 15:05

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Mamak'ta kalabalık bir gruba seslendi. Konuşması sırasında bir grubun miting alanında sesli bir şekilde konuşmasına kızan Akşener, "Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya" ifadelerini kullandı. Akşener'in grubu uyardığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Mamak'taki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini kaydetti.

"İYİ PARTİ'NİN GÜNEŞİNE OY VERECEKSİNİZ"

Akşener konuşmasına şu şekilde devam etti; "Bizden sonra Türkiye'deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey en çok bana ve arkadaşlarıma iftira atıyor. Unutulmaması gereken bir şey var; Sadece iki parti olarak iki ayrı logoyla seçime gidiyoruz. Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama İYİ Parti'nin güneşine oy vereceksiniz.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ"

Yani biz, herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. 14 Mayıs akşamına kadar ikna ettiğiniz her kardeşinize bunu söyleyeceksiniz. Parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. İYİ Parti'yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da cumhurbaşkanı seçeceğiz. Benim başbakan olmamı istiyorsanız, partimizi birinci çıkaracaksınız."

AKŞENER'DEN GRUBA TEPKİ: AZICIK SUSUN YA

Akşener'in konuşma yaptığı esnada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Açıklamalarına devam ederken miting alanında bir grubun sesli bir şekilde konuşmasına ve hareketlerine sinirlenen İYİ Parti lideri Akşener, kürsüden ayrılarak grubun yanına doğru hareket etti. Sinirli bir şekilde o kişileri uyaran Akşener, "Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya. Bak kadınlar ezildi" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener miting alanında bir gruba 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya' diyerek sert çıktı Meral Akşener miting alanında bir gruba 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya' diyerek sert çıktı

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener miting alanındaki bir gruba sert çıktı: Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener miting alanındaki bir gruba sert çıktı: Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya - Son Dakika
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