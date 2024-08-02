15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika
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Politika

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

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Isparta'ya bağlı 15 bin nüfuslu Keçiborlu ilçesinde inşa edilen hükümet konağı vatandaşların tepkisine neden oldu. İlçede yaşayan vatandaşlardan biri "Bu büyüklükte bir hükümet konağının buraya yapılmasını anlamakta zorluk çekiyorum" ifadelerini kullandı.

02.08.2024 08:55  Güncelleme: 09:09
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde inşa edilen hükümet konağı binasının büyüklüğü bölgede yaşayan vatandaşların büyük tepkisini çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

15 bin nüfusa sahip olan bir ilçede bu büyüklükte bir binaya ihtiyacın olmadığını düşünen çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirirken, paylaşılan fotoğraflar böylesine ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreçte yatırımın amacının sorgulanmasına neden oldu.

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

"ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM"

İlçede yaşayan bir vatandaş, "Bu büyüklükte bir hükümet konağının buraya yapılmasını anlamakta zorluk çekiyorum" şeklinde duygularını dile getirirken, bu geniş yapının ilçe ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı ve gerek olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdi.

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

"MODERN BİR DEVLET YAPISI SUNACAK"

Tepkilerin yanı sıra, yeni hükümet konağının ilçedeki bürokratik işlemleri kolaylaştırması ve modern bir devlet yapısı sunacağı ifade edildi.

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Keçiborlu, Isparta, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (35)

  • Enver Atabey: israfta sınır yok 236 30 Yanıtla
    Kamil Tekin: akm yapılınca israf olmuyo ve dahası muhteşem oluyo ihtişamlı saray israf oluyo demi sizi gidiler siziiiiii 50 138
  • yasir kamer: YAPSALAR BEĞENMEZLER YAPMAZSALAR BEĞENMEZLER GERÇEKTEN BUDA NANKÖRLÜK İSRAFLA NE ALAKASI VAR.ŞEHİR HASTANELERİNE DE ÖYLE DEDİNİZ SONRA PANDEMİDE BÜTÜN DÜNYADA İNSANLAR SOKAKTA EVDE ÖLÜ HALDE BULUNURKEN HASTANELERE ALINMAZ İKEN BURDA NE GEREK VAR DENİLEN HASTANELER HERŞEYİ KARŞILADI 63 137 Yanıtla
    mustafa sagdic: makarna beeyne vurmus 90 24 Emir Kozcu: Sen önce iyi okuyup anlayıp neye itiraz ettiklerini bi çöz sonra yorum yap. 36 5
  • Önder null: saraylar ne anlasin gece kondunun derdinden 153 34 Yanıtla
  • mustafa sagdic: osmanliyiz diyorlar ama osmanlinin nasil battigini anlamak islerine gelmiyor. 136 29 Yanıtla
    Esat Duman: osmanlı zamanında mı yaşadında nasıl battığını biliyorsun kaç kere şahit oldun 15 51 İsmail Gar: Nasıl batmış Osmanlı tarih bilimci Mustafa 10 33
  • Sinan Döner: İsraf ! 142 18 Yanıtla
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