15 yıl sonra Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidecek

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, 25 Mayıs'ta İsrail'e gidecek.

15 YIL SONRA İLK ZİYARET

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile 25 Mayıs'ta bir araya gelecek.Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

"İSRAİLLİ BAKAN İLE OTURUP DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.