3 bakandan kritik adım! Narin'in katledildiği köye gidecekler

Politika

Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasıyla ilgili soruşturma süreci devam ederken bakanlardan yeni bir adım geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ile Narin'in katledildiği Tavşantepe Köyü'ne gidecekleri açıklandı.

Narin'in kaybının ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek hizmeti sağladıklarını söyledi.

'YAVRUMUZUN KABRİNİ ZİYARETE GİDECEĞİZ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada Narin'in kabrini ziyaret edeceklerini duyurdu.

Göktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz.

ADALET BAKANI TUNÇ: HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILICAKLAR

Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendiren Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.