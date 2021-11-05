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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

05.11.2021 14:17

2022 bütçe görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Hepimizin yaptığı emeği koruyacak enflasyon karşısında bir asgari üret belirlemesi düşüncesiyle hareket ediyoruz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hepimizin yaptığı emeği koruyacak enflasyon karşısında...

2022 bütçe görüşmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

"Hepimizin yaptığı emeği koruyacak enflasyon karşısında bir asgari üret belirlemesi düşüncesiyle hareket ediyoruz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hepimizin yaptığı emeği koruyacak enflasyon karşısında bir asgari üret belirlemesi düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı bütçesi ile devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milletvekillerine sunum yaptı. Bilgin, şu sözlerle başladı:

"Salona girdiğimizde arkadaşlarımızın asgari ücret talepleri vardı, çok değerlidir. Enflasyonist ortamlarda asgari ücret konusunda gösterilen duyarlılık meselenin önemini gösterdiği için de ciddi sorumlulukla karşı karşı bulunduğumuzu gösteriyor. Talepleri ifade eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha sonra bu mesele üzerinde duracağım."

Bilgin, sendikalaşmaya dikkat çekerek, "17 milyon işçi var. Sendikalaşma oranı yüzde 9.2 imiş. Yüzde 14.3 hadi 15 diyelim, bu oran oldukça düşük. Önümüzdeki günlerde bir başlangıç yapmak istiyoruz, adım atacağız. Beyaz bayrak yoğunlaşmasına geçeceğiz. Bir işyerinde sigorta borcu yoksa, vergi borcu yoksa o işyerinde sendika varsa o işletmeye tıpkı turizm işletmelerinde olduğu gibi 5 yıldızlı gibi, sembolik değerlendirme ölçeğini biz işyerlerini taşıyacağız. İşyerlerine beyaz bayrak vereceğiz. Burası düzgün işyeri, örgütlü bir işyeridir diyeceğiz. İşyerleri açısından avantajlar düzenliyoruz. Avantajlar ekonomik olmaktan çok prestij olacak" ifadelerini kullandı.

Bilgin, asgari ücrete ilişkin olarak, "Asgari ücret çalışmalarımızın sizinle paylaşmak isterim. Hesaplar var. Hepimizin yaptığı emeği koruyacak enflasyon karşısında bir asgari üret belirlemesi düşüncesiyle hareket ediyoruz. Sektörlerde çalışan farklı düzeylerde işçi işveren yöneticileri bir de doğrudan alakası olmayan esnaf başka meslekleri araştırmayla beklenti temennileri ve beklentileri, mümkün olabiliri ortaya koyan araştırma yapıyoruz. Anket değil derinlemesine çalışmadır. Kamuoyu algısı ve beklentisin göstermek şekilde bir çalışma olacak. Hesaplamamızı yaparken işçileri koruyan, asgari ücret Türkiye gündeminden çıkaracak rahatlama sağlayacağımızı şimdiden söyleyeyim" değerlendirmesini yaptı.

Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 itibariyle yaklaşık 601 milyar lira gelire sahiptir, 630 milyar gider programına sahiptir. Açığımız 35 milyarın üzerindedir. Türkiye nüfusunun yüzde 99'unu Sosyal Güvenlik, Sağlık kapsamına almış bir ülkedir" şeklinde konuştu.

Bilgin 3600 ek gösterge konusunda, "Kamu görevlileri arasında ciddi sorun olarak bilinen 3600 meselesi memurlarla yaptığımız toplu sözleşme maddesi haline getirerek, talep, arzu olmaktan çıkarıp, toplu sözleşme maddesi olarak çözüm sürecine koyduk Bakanlık'ta çalışıyoruz. Şunu çalışıyoruz; kapsam ne kadar, hangi grupları kapsarız, maliyeti ne olur detaylı çalışıyoruz, arkasından kamu kurumları sendikaları çağıracağız. Kamuoyuna nasıl sonuçlandıracağımızı ifade edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Bilgin komisyon salonuna gelmeden önce komisyondaki milletvekilleri arasında çay simit tartışması yaşandı.

2022 bütçe görüşmeleri
2022 bütçe görüşmeleri
2022 bütçe görüşmeleri
2022 bütçe görüşmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Asgari Ücret, Vedat Bilgin, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika


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