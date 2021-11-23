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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

23.11.2021 02:32
2022 bütçe görüşmeleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletin kayıtlarında var açığa çıkacaktır ama o zaman siz açığa düşmeyin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletin kayıtlarında var açığa çıkacaktır ama o zaman siz açığa düşmeyin" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 20202 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti.

Soylu, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'İçişleri Bakanı sorularıma cevap veremeyerek kaçtı yalanını buradan twitter hesabından paylaştığını' belirterek, "Tüm medyası da aynı şekilde sundu, ama güneş balçıkla sıvanmaz. Biz bugün Türkiye'nin uyuşturucu, terör meselelerini konuşacağımıza hepimizin bildiği bizim esas anlamında temel mücadelemiz olan terör örgütü ve suç çetelerinin direncini kırmaya yönelik oluşturdukları iftira hattına TBMM'nin şu salonunun istismar edilerek yapılması beni üzmüştür. Antalya yangınında neredeydiniz diye sorandan, siz niye Fırat'ın doğusunu tezkereden çıkardınız gibi yani söyleyecek cümle bulamıyorum. Artık yalan değil, bir cinnet hali olduğunu düşünüyorum. Kendi genel başkanının itirazını takip etmeyen bir anlayışı ortaya koyuyor. Şimdi şu Fırat'ın batısı bu da doğusu: Burası Barış Pınarı harekatı bölgesi. Şu anda Barış Pınarı harekatı bölgesinde hem askerin hem jandarmanın hem polisin hem de kaymakamlığımızın olduğunu görecekler. Ama gözlerini öyle hırs bürümüş ki bizi öldürseler, lime lime doğrasalar tatmin olmayacaklar. Sizin bu sıralarınızda oturanlar rahmetli Menderes'e aynısını yaptılar, rahmetli Demirel'e yaptılar, eşinin iç çamaşırını Türkiye'nin siyaset malzemesi haline getirdiler. Yapanların ayıbıdır. Dünyanın en haza hanımefendisine yaptılar" ifadelerini kullandı.

CHP milletvekilleri Bakan Soylu'ya tepki gösterdiler ve Bakan Soylu'nun özür dilemesini istediler.

Soylu, şöyle konuştu:

"Aynısını rahmetli Özal, Erbakan, Türkeş'e yaptılar, aynısını Erdoğan'a yaptılar, belki unutmuşsunuzdur Ecevit'i de istismar ettiler. Ben Türkiye'nin gerçeklerinden bahsediyorum. Kendisinin anlama kabiliyeti olsaydı Fırat'ın doğusu ve batısını anlardı. Sayın Özkoç hala sosyal medya politikası yapmaktadır. Senin ne ayıplar yaptığın ortadadır."

Bakan Soylu, hakaret etmediğini söyleyerek, yapılan siyaseti eleştirdiğini aktardı. Soylu, Türkiye'ye hizmet edenlerin idam sehpasına götürüldüğünü kaydederek, "Ne bilirsin cahil. Sen git CHP'nin darbeci politikalarına bak. 15 Temmuz da neler yaptığınıza bak. Bu ülkenin gelişmesini hazmedemeyen HDP'nin destekçisi haline getirdiniz CHP'yi. Kılıçdaroğlu, buraya bu insanları provoke etmek için burayı karıştırmak için göndermiştir" şeklinde konuştu.

Plan ve bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi.

Soylu, CHP Grup Başkanvekili'nin ayrı, CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayrı şey söylediğine işaret eden Soylu, "Senin kafan almaz Sayın Özkoç. CHP'nin nasıl Türkiye'ye darbelere getirdiğini çocukluğumuzdan beri izledik, yaşadık" diye konuştu.

Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda, "İlk önce FETÖcülerin sonra organize suç çetelerinin ardından sosyal medyada kendi görüşlerini beyan ettiğini söyleyen kiralık kalemlerin ardından kaldığımız Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledir. Okul önleri, parklar problemliydi. Zombi gibi çocuklar milletin önünden geçiyordu. Doğu ve güneydoğuda PKK'ya uyuşturucudan ticaret hakkı vermeyen bunu her bir narko terörizm hem kendi gençliğine saldırı olarak gören Türkiye büyük bir mücadele verdi. Kimin ayağına bastıysak FETÖ, kimin ayağına bastıysak PKK, kimin ayağına bastıysak hepsi Türkiye'yi hedef almış yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi Türkiye'yi narko terörle suçlamaktadırlar. Böyle bir iddia Avrupa'da ve dünyada yok. Böyle bir iddianın sahibi FETÖ ve organize suç lideri. Peki Meclis niye bunun peşine takılır anlamıyorum defalarca cevap verildi. Binlerce kez cevap verildi. Geçen sene 10 Haziran'da bu açıklama yapıldıktan sonra bizim Narkotik Daire Başkanlığı video konferans ile Kolombiya makamları ile iletişime geçiyor ve kime geliyor, bu biz buna müdahale edelim diyorlar, adli yardımlaşma kabul edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, 'Hukuk arkamızdan gelir' söylemi eleştirilerine, şöyle cevap verdi:

"Biz bu ülkede uyuşturucu ile mücadele ederken elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaya çalışıyoruz. Kimi gözaltına alıyorsak, hepsinin ifadelerini, nerede kullandıklarını, ne zaman başladıklarını öğreniyoruz. Sonra bunlarla ilgili analizleri yapıyor. Türkiye'de yüzde 48 civarında evlerinde uyuşturucu kullanıyor, yüzde 28 oranında metruk binalarda kullanıyor. Biz ev için ne yapmalıyız, anneye ulaşmalıyız, metruk binalarda muhtarlar dedi ki; metruk binalarda bize yardımcı olun dediler. Bizde kanunun el verdiği ölçüde yardım ettiğimizi söylüyoruz. 2019'da TBMM'nin aldığı kanun değişikliği var. Bir metruk binanın nasıl yıkılacağını gösteriyor. Benim onlara söylediğim şu; Mülkiyetle ilgili tartışma başka bir konudur, TBMM'nin oluşturduğu kanun başka bir konudur. Siz valiye bunu söylediğinizde hukuk yürür, ama binanın yıkılması Valilik kararıyla yıkılır. Bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Ben burada hukukun üstünlüğünü ortaya koyarsam koyayım siz yine bunu dışarıda aynı şekilde anlatmaya devam edeceksiniz."

Askerlere şehitlik verilmesine ilişkin olarak Soylu, "İki asker var. Bir tanesi ona üstleri ateş et demesine rağmen ateş etmediğinden dolayı vurulan asker, biz ona şehitlik verdik. Elbetteki devlet ayırarak oradaki gerekli kararı verdi. Bunu burada FETÖ ile yaptığımız mücadeleyi sulandırmak ve bu konuda hükümeti ve yaptıklarımızı suçlayıcı bir hale getirmek için yaptıklarınız bizim umurumuzda değildir" şeklinde konuştu.

Kayıp silahlar konusunda Soylu, toplam 16 silah kaybolduğunu kaydetti.

Sezgin Baran korkmaz konusunda Soylu, "Kendi grubunuzdaki arkadaşlarınıza soracaksınız. Onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber akşam sefası yapan arkadaşlarınıza soracaksınız. Hayatımdaki en şerefli meselesi suç örgütleri ile mücadeledir" diye konuştu.

On bin dolar konusunda Soylu, "Devletin kayıtlarında var açığa çıkacaktır. Ama o zaman siz açığa düşmeyin" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Uyuşturucu, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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