2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencimizi istihdamla buluşturuyoruz" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri TBMM Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine Antalya'da bir öğrencinin öldürülmesine ilişkin konuşarak, "Öncelikli olarak bu elim hadisede hayatını kaybeden genç kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Konuyu Antalya Valimizle görüştüm. Olayın gerçekleştiği mahallin bir işletme, vakfa ait yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu savcılığın yakın takibinde ve emniyetin takibinde. Bizler de yakinen takip edeceğiz. Hiçbir hadiseyi kirli siyasetiniz için istismar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tüm Parlamento'ya destekleri ve katkıları için teşekkür eden Kasapoğlu, "Geçtiğimiz yıl 2021 yılı için madalyalar yılı olacak demiştim. Bu hedefi birbirinden değerli sporcularımız hem Olimpiyatlarda hem paraolimpik oyunlarda adlarını tarihe yazarak, ilkleri gerçekleştirerek bizlere mutluluğu yaşattılar. Ben tüm Parlamento'yu bu kahramanları, birbirinden değerli yıldızları alkışlamaya davet ediyorum. Bu sevinç hepimizin. Tokyo'ya çok genç ve dinamik ekiple katıldık. Tokyo'ya tarihin en çok kadın sporcusuyla katıldık. Kadınıyla erkeğiyle sporcularımız bizlere büyük gururu yaşattılar. Elbette bu başarılar tesadüf değildir" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Türk sporundaki kara kutudur, Hükümetin örtülü ödeneğidir" iddialarına, "Ülkemizde yaklaşık 10 milyara yakın tesislerdir o karakutu dediğiniz. Onun 200 milyona yakını da Ordu ilinedir. Hayırlı olsun. Ordu'ya helali hoş olsun. Bu tür ithamları aziz milletin vicdanına bırakıyorum" diye yanıt verdi.

Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Dil eğitimleri, kişisel gelişim, teknoloji çalışmaları, sınavlara hazırlık eğitimleri, Dene-Yap Atölyeleri, bunlardan birkaç tanesi. Gençlik merkezlerimizin her geçen gün sayısı artıyor. Sadece bugün beş gençlik merkezini envanterimize kattık. Ağrı Ereşkirt, Siirt Eruh, Ankara Mamak, Uşak Sivaslı, Tunceli Ovacık Gençlik Merkezleri. Bugün 393 gençlik merkezimiz oldu."

Gençlerin istihdamına ilişkin olarak Kasapoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencimizi istihdamla buluşturuyoruz" dedi.

Kasapoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın gençlere değer verilmediğine ilişkin iddialarına ise, "18 yaşında seçme ve seçilme hakkı milleti baş tacı yapmaktır, gençleri göz bebeği yapmaktır, gençlere değer vermektir. Gençlere verdiğimiz değeri Diyarbakır annelerinin gözyaşlarında aramanızı tavsiye ederim, dağlara kaçırdığınız çocukların istikbalinde aramanızı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Yurtların kapasitesini 190 binden 750 bine çıkardıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Son üç yılda 216 bin kapasite ekledik. Hiçbirini mağdur etmeyiz. Bu yıl başvuran öğrenci sayısı 624 bin. Ankara'mıza, İstanbul'umuza, İzmir'imize, hamdolsun pek çok yurt yaptık. Çevrim dışı muhalefet anlayışını bırakın. Gençlerle aynı frekansta olun. Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz, gelin online olun, birlikte inşa edelim" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, yapılan yurtların resimlerini de gösterdi. - ANKARA